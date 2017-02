Agricultores y ganaderos demandan más suelo

La disponibilidad de la superficie de terreno necesaria para generar valor añadido en las explotaciones agroganaderas es una de las principales preocupaciones del sector. Esta inquietud fue trasladada por el presidente de Agromacen (Asociación de Gandeiros do Macizo Central), Pedro Rodríguez, al parlamentario popular y presidente de la Comisión de Medio Rural, Moisés Blanco. La reunión se desarrolló en la Casa Consistorial de Chandrexa de Queixa y también estuvieron el alcalde, Francisco Rodríguez, y los concejales del PP trivés Jesús Prieto y Agustín Rodríguez.



En el transcurso del encuentro, Pedro Rodríguez subrayó la obligación de conseguir que la actividad agraria sea más atractiva para los jóvenes. En este sentido, anunció que en la zona fueron creadas recientemente una treintena de explotaciones.



A su vez, el parlamentario Moisés Blanco afirmó que esta es la "lexislatura do rural" y comprometió el apoyo del PP para impulsar las reformas precisas. Recordó el compromiso de "impostos cero no rural para conseguir explotacións coa necesaria dimensión".