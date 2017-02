Aída González: "Nos estamos volviendo analfabetos, estamos perdiendo la reflexión"

La ourensana Aida González Vázquez, campeona mundial de debate en español (Córdoba-2016), imparte esta jueves en La Molinera la primera sesión de un taller de argumentación y debate para jóvenes en el marco de los "Xoves Inspiradores". Animará a los jóvenes a reflexionar sobre la necesidad de informarse y debatir partiendo de la base de que "todo es debatible".

¿Cómo empezó?

Yo conocí la actividad porque se hacía en mi colegio, Franciscanas de Ourense. Cuando llegué a Santiago de Compostela para estudiar periodismo, la carrera no me llenaba mucho. Cuando empecé a buscar alternativas para emplear el tiempo libre apareció el Club de Debate.

¿Lo recomienda en Secundaria?

Primero recomendaría a todo el mundo hacer teatro en algún momento de su vida porque es bueno para aprender a leer y contar historias pero también recomiendo el debate. A veces hay cuestiones en las que es importante formarse opinión como ciudadanos o cabezas pensantes que tienen que ubicarse en el mundo pero no se dan los mecanismos. Con el debate ya no es tanto aprender a defender tus ideas sino el aprender a conformarlas.

¿La diferencia entre debate y discusión?

La educación. En la discusión hay un factor de visceralidad. En el debate hay método, estructura e ideas fundamentadas en investigación previa. La discusión es una confrontación muchas veces más de emociones que de argumentos.

¿Le ayuda la opinión del contrario?

Sí. Al final es como un los informes DAFO con las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La opinión del contrario se complementa con la tuya. La opinión del contrario conforma matices que pueden ayudar a moldear la tuya.

¿Es importante saber debatir?

En una sociedad de comunicación de masas la información llega por todas partes, pero en esa lluvia de estímulos no sabemos cribar. Cada vez nos volvemos más analfabetos. Estamos perdiendo la reflexión, y el debate es un buen ejercicio para recuperarla. Cuando vas a dar una opinión, debe estar contrastado. Cuando te decantas por una postura concreta debe ser porque lo has pensado, lo has analizado, te has documentado y crees que es bueno. Es muy importante.

¿Qué le ha aportado?

El debate ha sido mi carrera. La configuración de los grados de Bolonia deja al margen muchos aspectos necesarios para la formación de una persona y a mi me han llegado a través del debate pero, además, gracias a ello viajé y amplié mi experiencia universitaria

¿Dos temas para debatir?

Todo es debatible pero si me pides dos se me ocurren la gestación subrogada o la legalización de la prostitución. Nos falta debate.

¿Qué propone en La Molinera?

Lo que deseo es crear una pequeña cultura de debate en Ourense. Generar la necesidad y que la gente empiece a practicar esta disciplina. Estaría bien poder crear una liguilla de debate.