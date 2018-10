Alarma en la ciudad ante la retroactividad del "catastrazo"

Desde el lunes de la pasada semana, centenares de vecinos de la ciudad de Ourense están recibiendo cartas de liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con el encabezado del Concello en las que se les informa de la actualización catastral de propiedades y se les insta a hacer frente al pago conforme a estos nuevos valores con carácter retroactivo a 2014, con los correspondientes intereses de demora.

Esto ha generado malestar entre centenares de vecinos de la ciudad, que si bien entienden que se les haya modificado el valor de sus propiedades –en muchos casos por alpendres u otras pequeñas propiedades–, no conciben el carácter de retroactividad. La asociación de vecinos Limiar ya ha recibido durante los últimos días centenares de comunicaciones de vecinos dispuestos a recurrir la medida.

Las cartas han llegado principalmente a los núcleos del rural. Desde este periódico se ha tenido conocimiento de decenas de cartas de pago llegadas a Santa Mariña, Rairo o Vilar de Astrés.

Desde el Concello, la concejala de Facenda, Ana Morenza, incide en que "si la gente no está de acuerdo con los valores dados por catastro, no duden en presentar recurso, están en su derecho", si bien puntualizó que la regularización y los valores "los establece Catastro, no el Concello".

Las cantidades a pagar oscilan, dependiendo del tipo de revalorización o revisión que se ha acometido, pero algún vecino tendrá que hacer frente a cantidades de hasta 1.500 euros, de los cuales solo en intereses de demora se superan los 150.

"Tengo que pagar más de 245 euros y ya pedí que lo fraccionaran, porque no puedo pagar todo de golpe. Ha sido una sorpresa muy grande, y donde antes pagaba 140 o 145 euros, ahora el IBI me llega a 200 euros", señala una de las vecinas afectadas en Santa Mariña, dispuesta a reclamar para la devolución de los intereses de demora. "Entiendo la revalorización, pero no que nos cobren cuatro años para atrás".

Desde la federación Limiar, dicen que "se han revisado propiedades que no estaban bien valoradas, y nos parece bien. Pero aplicarlo cuatro años hacia atrás nos parece un atraco a mano armada", dice su presidente, Manuel Mosquera. "Aquí nadie cometió un delito, sino que pagaban lo que les correspondía, por lo que no lo entendemos e intentaremos recurrir", añade.

La regularización catastral aumenta en 1,5 millones la recaudación del IBI

Las inspecciones del Catastro servirán para compensar a las arcas públicas la rebaja del Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) del 20% a todos los ciudadanos ourensanos aprobada por el gobierno local, como se había señalado desde el Concello en múltiples ocasiones. De hecho, un informe de Gestión Tributaria del pasado mes de mayo estimaban que el procedimiento de regularización catastral incrementará la recaudación en cerca de 1,5 millones

El procedimiento de regularización catastral tiene como finalidad la incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como las alteraciones de sus características.

La ley señala, según abogados consultados por este diario, que al producirse una alteración catastral no comunicada puede haber modificaciones del valor catastral con carácter retroactivo, por lo que, en principio, el recurso no prosperaría, salvo que los bienes hayan sido alterados antes de esos cuatro años.

El procedimiento de recepción de una liquidación por IBI en la que se exige el pago de cuatro años atrás es bastante común. Más atrás en el tiempo estaría prescrito. Así, en este caso actual, sería legal.