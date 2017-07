Alba Fernández, una voz de O Ribeiro que conquista

Su cabeza está llena de sueños en el mundo de la música, pero es consciente de lo difícil que es este mundo y que el pabellón está muy alto. Pero lo importante es no rendirse, dar pasos adelante, firmes y seguros. Toca seguirle la pista.

Cada encuentro familiar era una fiesta improvisada en casa de Alba Fernández. Era difícil encontrarse y que la vena artística de cada uno de ellos no saliese a la luz. Ahora va, pasito a paso, abriéndose camino con su voz en diferentes eventos y conquistando al público.

¿Cómo fueron sus comienzos en el mundo musical?

Desde pequeña siempre me gustó bailar y cantar, y en los típicos festivales de fin de curso no perdía la ocasión para subirme a los escenarios. Hoy en día sigo aprovechando cada ocasión que se me brinda para actuar en eventos, como las galas que organiza la Asociación Española Contra el Cáncer, o colaborando con bandas de música como la de Luis Costa, la Agrupación Musical da Limia. También en fiesta o en desfiles de moda de la agencia Luena, e ¡incluso en diferentes iglesias con la Coral polifónica Val do Avia! Y claro, en mi local, el bar restaurante O Trote.

En su familia, ¿hay alguien que le haya llevado por este camino?

Pues la verdad que si, tanto por parte de padre como de madre, ¡somos familia de artistas! Nos gusta mucho la música y siempre encontramos un momento para cantar. Recuerdo de pequeña las reuniones familiares siempre llenas de música y es realmente divertido que todos hagamos piña y nos animemos con nuestra faceta más artística.

¿Qué significa para usted la música?

Es, una manera de sensibilizarse y hacer sentir, realmente para mi lo es todo, con ella puedes expresarte libremente y a tu manera.

¿Cómo definiría su estilo?

Alocado. Me aventuro siempre a cantar diferentes estilos de música, pero me encanta cantar estilos como el rock porque me llena y me se expresar mejor.

Cuando se sube a un escenario... ¿qué siente?

Liberación, sé que ese es mi momento, y me siento totalmente diferente. Aquí se van las vergüenzas, en ese preciso instante puedo mostrar quién soy como mejor se me da, ser atrevida y darlo todo y así poderme llevar el premio más grande, que es un sincero aplauso del público.

¿Cómo ve el panorama musical actual? ¿es duro abrirse camino?

Pues si que es duro y difícil. Hay mucha gente con talento, pero creo que cada vez se reconoce menos la cultura y el origen musical, está en un segundo plano. En mi opinión, la música es también muy importante pero la gente tiene una imagen de ella como una vida mala y complicada. Es difícil llegar a lo alto , por supuesto, pero intentarlo es lo primero. Con el No ya se va.

A corto plazo, ¿tiene en mente algún proyecto?

Pues como es mi sueño y es lo que me apasiona me gustaría poder tener algo en mente, pero estoy un poco perdida y no sé por donde empezar, voy poco a poco. Al tener un negocio también te sientes un poco atada, pero todo con el tiempo se hace...