Alba Salgado, una guía para la cocina vegana

El veganismo es un estilo de vida basado en el respeto a los animales, tanto a nivel de alimentación como de ocio o compras desde ropa a maquillaje pasando por objetos. Y de eso sabe mucho Alba Salgado, una bloguera ourensana con residencia en Barcelona que, a través de "Mi carnívoro y yo", muestra a todos sus seguidores recetas equilibradas, divertidas y fáciles para ser vegano hoy en día y estar bien alimentado

Antes de hablar de la creación del blog “Mi carnívoro y yo", es inevitable que nos cuente como comenzó a llevar a cabo una alimentación vegana.

Empecé a rechazar la carne casi desde que tengo consciencia, así que hacerme vegana fue un proceso inevitable y gradual. Al principio, hacerme vegetariana no fue una decisión demasiado meditada. No sentía que fuera normal comer animales y en mi casa siempre se ha llevado una alimentación muy variada así que tenía algunos recursos para cocinar de otra manera.

No fue hasta que comencé a investigar más sobre el impacto de nuestra alimentación en el mundo y el proceso de producción de los alimentos, que me di cuenta de que el siguiente paso tenía que ser el veganismo. Así que me despedía de huevos y lácteos, pero no solo eso. Ser vegana es una posición ética, pero también política, económica, ecológica. No se limita solo a la comida, aunque suele ser su parte más visible y por donde todas empezamos. Se extiende a la ropa, el ocio, las bebidas, los cosméticos...

Y a partir de ahí, el blog. ¿Cómo fueron los inicios?

Abrí el blog cuando aún era ovolactovegetariana, a modo de cuaderno de recetas para no olvidarme de los ingredientes que utilizaba cuando me tocaba cocinar con amigos y la gente me pedía las recetas. Luego, con los años, el blog y yo hemos ido evolucionando a la par. Primero, haciéndonos veganos y después, depurando un poco nuestros objetivos. Comencé a formarme de manera autodidacta en cocina vegana y nutrición y a utilizar el blog también como plataforma de activismo para trasmitir las ventajas y posibilidades de una cocina ética, vegana, sostenible y accesible.Gracias al blog, he tenido la oportunidad de conectar con muchas personas maravillosas que no habría conocido de otra forma, tanto a nivel virtual como presencial, y me han salido proyectos muy interesantes, así que para mí la acogida ha sido mucho mejor de lo que esperaba. Una de las actividades que más disfruto relacionadas con el blog, son los talleres de cocina, de donde siempre salgo con las pilas cargadas gracias a la energía de la gente.

Cuéntenos, ¿cuáles son los beneficios, a grandes rasgos, de la cocina vegana?

La cocina vegana es divertida, sabrosa, creativa... y además ética y justa. Al elegir ingredientes vegetales, estamos contribuyendo a un mejor reparto de los recursos, a reducir nuestra huella ambiental y a boicotear una industria basada en el maltrato y la esclavitud de los animales no humanos. Mucha gente no se anima porque no sabe por donde empezar. Porque los ingredientes animales han sido siempre los reyes del plato y no saben cómo substituírlos para no terminar alimentándose a base de “guarniciones”. A esa gente yo le diría que no se agobie. Que no trate de cambiarlo todo de un día para otro. Que antes de prohibirse nada, comiencen a descubrir nuevas técnicas e ingredientes y vayan reduciendo la carne en sus platos día a día. La alimentación vegana suele terminar siendo mucho más variada que la omnívora, ¡os lo prometo!

¿Es complicado ser vegano?

No es complicado, lo que es complicado es hacer un cambio tan grande de paradigma. Sobre todo si no estás familiarizado con el tema o tienes referentes cercanos. Es fácil sentirse perdida con tanta información contradictoria o creer que necesitas un montón de suplementos e ingredientes extraños para no morir desnutrido. Pero la verdad es que la base de una buena alimentación vegana, es la misma que la que debería ser en cualquier dieta saludable. Ingredientes que podemos encontrar en cualquier mercado de barrio. A eso le podemos añadir ingredientes un poco más “raros” como tofu, tempeh, soja texturizada, seitán, etc. Pero incluso estos ingredientes son cada vez más fáciles de encontrar en mercados y supermercados. Luego, si eres bastante cocinillas y te gusta probar cosas, probablemente recurras de vez en cuando a ingredientes más exóticos.

Eso sí, hay un suplemento que tenemos que tomar sí o sí, que es el de vitamina B12, eso no es discutible y menos con los niños. Todas las demás necesidades nutricionales quedan ampliamente cubiertas con una dieta medianamente bien planificada.

A la hora de salir a fuera, cada vez es más fácil, ya que a medida que el público objetivo crece, aparecen más locales especializados y los restaurantes tradicionales se van poniendo las pilas. Por suerte, es una tendencia en auge y los hosteleros lo saben.

En Galicia, ser vegano... complicado... ¿no cree?

Es cierto que la carne y el pescado forman una parte muy importante de la cocina gallega, pero aquí tenemos también excelentes materias primas vegetales y muchos de nuestros platos tradicionales pueden versionarse eliminando los ingredientes animales. Y si no, preguntadle a mi madre como gozo los cocidos veganos que me prepara. Solo con los grelos, las berzas, la patata, los garbanzos... ya soy feliz. Chorrito de aceite y pimentón y me sabe a gloria. Y si así nos sabe a poco, siempre se le puede añadir algún chorizo vegano para darle más realismo.