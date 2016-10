O alcalde anuncia que levarán ao pleno unha rebaixa do 5% no IBI

O alcalde anuncia que levarán ao pleno uha rebaixa do IBI do 5%. Jesús Vázquez non considera que sexa unha carga excesivamente elevada pero que o deber de todo xestor é tratar de rebaixar as cargas aos veciños.

O obxectivo é buscar un equilibrio entre buscar recursos para facer fronte as obrigas do Concello e tentar liberar aos veciños desas cargas. A rebaixa non pode ser maior do 5% porque os técnicos aseguran que aumentar a rebaixa poría en perigo as concesións municipais.