El alcalde de Os Blancos, dispuesto a repetir el pleno tras la petición de anulación

El Concello de Os Blancos -Ourense- volverá a llevar a pleno este viernes el Plan de Urbanismo y los presupuestos, después de que el PSOE reclamase la repetición del último plenario al no haber asistido la única portavoz de la oposición. El alcalde, José Manuel Castro (PP), ha confirmado su disposición a realizar esta convocatoria "las veces que sea preciso".



Los socialistas habían exigido la "inmediata anulación" de los acuerdos del plenario del seis de febrero, al considerar que se tomaron "de forma irregular", sin la presencia de la única concejala de la oposición, Emilia López, que no acudió al no haber sido convocada de forma oficial.



La propia concejala ha explicado que la citación del Consistorio consistió en una nota escrita a mano en un papel de publicidad médica, que fue entregada en mano a su madre.



"El Concello tiene que convocar de forma correcta, tal y como marca la legislación", ha demandado la portavoz socialista. En este sentido ha reclamado que los avisos se realicen, con 48 horas de antelación, en papel "con membrete del gobierno local" y que incluyan el orden del día "para poder estudiar los temas".



Para la socialista, la convocatoria de febrero es "un comportamiento antidemocrático" y "un nuevo ejemplo" de lo que ha calificado como "falta de transparencia" en el funcionamiento del ayuntamiento.



El alcalde, "dolido por las formas"



"No cuesta nada convocar el pleno una vez o las que sea preciso" ha respondido el alcalde popular José Manuel Castro, que se ha manifestado "dolido por las formas" y las acusaciones de falta de transparencia.



El edil ha explicado que el problema tuvo su origen en un "despiste" de una funcionaria, que posteriormente se puso en contacto con la portavoz socialista para explicárselo.



Castro ha lamentado que la concejala socialista no "llamase" para informar de que no podía acudir al pleno del seis de enero "o decir que no se había enterado", en vez de realizar una denuncia ante los medios.



También ha confirmado que se ha encargado un escrito para dejar establecido cómo se harán a partir de ahora las notificaciones de convocatoria a los plenos, "para que esta situación no se vuelva a repetir".



En relación a las acusaciones de falta de transparencia, Castro ha invitado a los vecinos a "preguntar lo que quieran" en el ayuntamiento porque su grupo "no tiene nada que esconder". El nuevo pleno para tratar sobre el Plan General de Ordenación Urbana y los presupuestos tendrá lugar este viernes, a partir de las 21,00 horas.