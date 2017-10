El alcalde de Carballeda de Avia: "Nos sentimos impotentes. Esto es dramático. No hay medios"

"Bueno aquí no fue intencionado. Aquí fue que pasó del concello limítrofe. Un incendio enorme entró en nuestro ayuntamiento, por la parte alta. Y fue devorando lo que encontró a su paso. Fueron 14 o 15 pueblos. Uno tras otro. Está entrando dentro", dice el alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia.

Y añade: "La Guardia Civil está pensando si se desaloja, porque hay gente mayor y lo están valorando. Otra gente ya se ha marchado, pero tenemos un centro de gente mayor y estamos mirando si podemos evitar llevarlos al concello limítrofe que sería Ribadavia".

El alcalde concluye: "No me han confirmado que lleguen los militares. Nos sentimos impotentes, no tenemos a nadie que nos ayude. No hay medios. Esto es dramático".