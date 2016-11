El alcalde defiende que Araújo "aportó toda la información" sobre el presunto caso de enchufismo

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, ha defendido que el concejal de Medio Ambiente, José Araújo, ha "aportado toda la información" sobre el presunto caso de enchufismo del que fue acusado en marzo de 2016 en relación a la contratación de un familiar en la empresa encargada de la limpieza municipal.



Para el regidor, la petición de una nueva comparecencia en Pleno realizada este miércoles por Ourense en Común tiene otro interés "más allá de informar a la ciudadanía".



Así lo ha señalado tras la rueda de prensa en la que ha informado sobre los acuerdos alcanzados en la junta de Gobierno y en la que ha destacado el ahorro de "unos 100.000 euros" por parte del Ayuntamiento gracias a la recuperación del vivero municipal.



Vázquez ha considerado que la petición presentada por OUeC en el Registro del Ayuntamiento para que Araújo "comparezca" de nuevo en pleno y explique la contratación de un sobrino político por Ecourense "no tiene lugar" y que así lo señala un escrito del Secretario General del Pleno.



En su petición, Ourense en Común calificó las explicaciones aportadas por Araújo en el Pleno del mes de mayo como "una falsa comparecencia" en la que "no aporto ninguna información" y que dejó sin respuesta cinco preguntas realizadas por su portavoz.



"Creo que se aportó toda la información y se cumplió", ha respondido este jueves el alcalde, que ha considerado que la petición de OUeC "tiene otras connotaciones" más allá de "la bondad del grupo para dar información a la ciudadanía".



EL CASO



En marzo de 2015, Democracia Ourensana denunciaba un "presunto tráfico de influencias y prevaricación" por parte del concejal de Medio Ambiente, José Araújo, por la contratación de un sobrino político por parte de la empresa concesionaria del servicio de limpieza municipal.



Sus explicaciones en el pleno del mes de mayo, en el que rechazó intervenir en su primer turno, no contentaron a la oposición y DO llevó el caso a los tribunales. En octubre, el concejal de Medio Ambiente prestó declaración durante más de una hora en la investigación abierta por el fiscal jefe, Florentino Delgado.