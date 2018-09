El alcalde descarta "responsables políticos" tras la anulación del nombramiento

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, ha manifestado este jueves que en la sentencia que ha ratificado la anulación del nombramiento del jefe de Personal, Javier Rodríguez Nóvoa ,"no hay responsables políticos" ni "argumentos contra el grupo de gobierno o indicios de que fuera algo político" y ha sostenido que fue evaluado por un tribunal "independiente, especializado y sin ningún representante político".



En declaraciones realizadas a los medios al finalizar la Junta de Gobierno Local, el regidor orensano ha avanzado que el equipo jurídico del Ayuntamiento está analizando toda la documentación al objeto de "estudiar la posibilidad de presentar o no un recurso de casación" al tiempo que ha expresado su "máximo respeto" a todas las resoluciones judiciales.



Preguntado a este respecto, ha aclarado que "no se trata de una contratación externa ni de una designación de una persona ajena a la administración pública", ya que "es funcionario del grupo A en otra administración y la ficha de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del puesto al que ha optado le permitía presentarse".



Por otra parte ha descartado responsabilidades políticas en la designación de Rodríguez Nóvoa al puesto de Jefe de Personal. "Lo que dice la sentencia es que en algunos puntos no está debidamente justificada la puntuación", ha aclarado Vázquez, quien ha descartado que haya responsables políticos en la sentencia ni "argumentos contra el grupo de gobierno o indicios de que fuera algo político".



En este sentido, ha insistido en que la sentencia "en ningún momento" habla en primera persona del grupo de gobierno y ha recordado que tanto la ficha de la RPT como las bases para acceder al puesto de jefe de personal del Ayuntamiento "no fueron modificadas" por el grupo de gobierno, sino que "estaban previamente aprobadas" por el gobierno anterior".