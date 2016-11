Solicitada a cita co ministro de Infraestruturas para falar da chegada do AVE á cidade

O alcalde da cidade foi preguntado durante a presentación do Día Internacional conta a Violencia de Xénero sobre o risco de retraso da chegada do AVE no 2018 a Ourense e explicou que todo este tempo sen goberno e as duas eleccións consecutivas afectaron "á non adopción de decisións por esperar a adopción do novo goberno e tamén pola lei que impide adxudicar e levar a cabo certas actuacións en época electoral".

Jesús Vázquez asegura que "os datos están aí en canto a nivel de adxudicacións e ao nivel de investimento". Explicou que xa está solicitada a cita tanto co Ministerio como o secretario xeral de Infraestruturas.