El alcalde insiste en que "é un erro" no aprobar las cuentas

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, defendió ayer la intención de convocar un pleno extraordinario, para el que todavía no ha decidido la fecha, en el que se debatan los presupuestos del Concello para 2018, pese a ser consciente de que no dispone de los apoyos necesarios para que estos salgan adelante y, al estar en el último año de mandato, ser imposible vincularlos a una cuestión de confianza, El regidor defiende el proyecto elaborado por su gobierno.

"Queremos explicar por que é un bo orzamento e o máis social da historia, polo que é un error dos grupos non aprobalo. Entendemos que perde a cidadanía coa oposición enrocada no non, hai que dar explicacións á cidade, ás persoas que máis o precisan", señaló Jesús Vázquez, que insistió en que "son os máis sociais" y que la decisión de someterlos al pleno "é valiente, porque o fácil sería non presentalos".

Urbanismo

El reciente informe del Consello Consultivo sobre el órgano competente para aprobar el Plan Xeral de Ordenación Municipal también fue abordado por el alcalde ourensano, que defendió la importancia de la resolución, que abre la puerta a que sea la Alcaldía la que dé luz verde al planeamiento.

"O informe avala o do xefe de servizo, o primeiro que manifestou esta posibilidade", destacó Jesús Vázquez, que apuntó que se pedirán nuevos valoraciones para tomar una decisión, aunque recordó que el Consultivo es "un órgano de prestixio que falou claro e contundente por unanimidade".

Ante las críticas de la oposición, invitó a los grupos a "aportar informes de xente de prestixio porque toda información é importante".

El concejal de Urbanismo, José Cudeiro, se mostró partidario en junta de área de hacer caso al Consultivo, aunque reconoció que será el alcalde, apoyado en su equipo, el encargado de tomar la decisión final sobre el PXOM.