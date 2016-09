O alcalde invita a unha nova reunión para "aclarar as modificacións de crédito"

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, explicou nunha rolda de prensa na sala de plenos do Concello de Ourense que non se pecha a negociar con ningún grupo político para poder aprobar as modificacións de crédito de máis de medio millón de euros para servicios xerais.

O rexidor municipal invita o portavoz socialista, Vázquez Barquero, a unha nova reunión para aclarar o tema das modificacións. Xa que o socialista denunciou a falta de información desta aprobación e a postura negativa do seu partido para dita aprobación.

"Non houbo engano e estou disposto a dar as explicacións necesarias e precisas", rematou o alcalde nun mensaxe enviado o portavoz do Grupo Socialista de Ourense.