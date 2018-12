El alcalde de León: "Si sabes que viene el AVE hay que aprovecharlo, si no pasará de largo"

¿Qué conclusiones saca el alcalde de una ciudad como León que recibió el AVE hace tres años?

Estamos en un club VIP que se beneficia del AVE y al mismo tiempo difunde al mundo entero los valores que tiene la ciudad. Hoy las distancias no se miden en kilómetros, se miden en tiempo y estamos viendo ya retorno. Estos días, por ejemplo, he estado en el Parque Tecnológico viendo una empresa que desde León trabaja para el mundo entero y me decía uno de sus directivos que le están haciendo un gran negocio al AVE por los viajes que hacen. Han tenido oportunidad de irse a Madrid pero han optado por León porque ofrecemos calidad de vida.

¿Eso se traduce en inversión privada e instalación de empresas?

Sin duda. Voy a poner dos ejemplos. El parque tecnológico hace escasamente cuatro años tenía 500 o 600 trabajadores y hoy tiene 1.400, con una edad media de 35 años y el 65% es de empleo cualificado vinculado al sector farmacéutico, químico y biotecnológico. Otro ejemplo es el de la empresa Vestas, que ha cerrado y ha dejado sin empleo más de 600 trabajadores. En unión de todas las instituciones hemos encontrado un empresario de la tierra que ha apostado por mantener el empleo y convertir a León en un polo siderúrgico de primera categoría y eso viene motivado sobre todo por las buenas comunicaciones.

Desde el punto de vista urbanístico, ¿qué transformación se está haciendo?

Donde estaba el ferrocarril está siendo otra ciudad totalmente nueva. Estamos con la integración ferroviaria y la brecha del ferrocarril no va a existir porque el AVE va soterrado. Pero, además, tenemos un palacio de exposiciones con casi 10.000 metros cuadrados y hemos sido la primera ciudad de España en firmar un acuerdo con Ifema, el mayor operador ferial de España, porque nuestro palacio de exposiciones está al lado de la estación y los responsables de Ifema les ha interesado desarrollar aquí eventos.

Este es un trabajo que ha comenzado antes de la llegada, me imagino que no ha sido improvisado.

El AVE por sí mismo no da nada. Te lo da si tienes una estrategia de difusión de tu entorno. Por ejemplo, hemos lanzado campañas en Madrid con el lema de León está de moda y ha calado. Este año somos capital española de la gastronomía. ¿Qué significa? Pues que los fines de semana el AVE tenga que doblar servicios.

Una vez que sabes que el AVE va a llegar tienes que aprovechar las oportunidades. Si no haces nada el tren pasará de largo.

¿Esa estrategia ha tenido en cuenta a las instituciones y agentes sociales?

Este ayuntamiento ha constituido en este mandato la mesa del diálogo social en la que están empresarios, sindicatos, etc. En donde se abordan todas las cuestiones de ciudad y está dando resultado. Todos estamos exprimiendo las bondades del AVE. La sintonía con todas las instituciones es unánime.