El alcalde, a Martiño Vázquez: “No se puede faltar a la verdad"

El paso de los días no ha apaciguado la relación entre el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, y el portavoz de Ourense en Común, Martiño Xosé Vázquez Mato, tras el enfrentamiento que ambos mantuvieron durante el último pleno municipal y que terminó con el líder de la marea abandonando la sala, molesto "polas continuas interrupcións" del regidor durante su turno de palabra.

Vázquez Mato se pronunció ayer sobre lo sucedido, reafirmándose en su postura y animando al alcalde de Ourense a "que recapacite, sexa presidente do pleno e aplique o regulamento" en las sesiones. "Unha e outra vez permite insultos e interrompe el mesmo, é tremendamente grave. O outro día, cando lle decía que gastaba máis de 500.000 euros ó ano en asesores, estaba nervioso e boicoteaba, así non ten sentido estar", señaló el portavoz de OUeC.

Visión muy distinta tiene de lo sucedido Jesús Vázquez, que fue interpelado ayer sobre las palabras de Martiño Vázquez, al que instó "a no faltar a la verdad" en relación al tema de los asesores. "No consiento que se mienta deliberadamente, no puede seguir por esa vía", indicó el regidor, que defendió también su papel como presidente del pleno: "Quien tiene la capacidad de manejar es el alcalde, que es quien da y quita razones. Le hice una serie de apreciaciones que volvería a hacer".

Molesto con el PSOE

Jesús Vázquez no dejó pasar la ocasión de atizar a los concejales del PSOE, que también plantaron el pleno a la mitad, sin regresar a la sala. "Más ilógico fue lo del otro grupo", señaló el alcalde ourensano, que entiende que las posturas de socialistas y OUeC responden, en parte, a su tensión interna.

"Son dos partidos a los que últimamente la sociedad les está recriminando ciertas actitudes y están nerviosos, con divergencias entre ellos, maniatados en algunas ocasiones", concluyó el regidor.

La complicada negociación de temas clave

La tensión entre los grupos políticos se produce en vísperas del inicio de la negociación de un documento clave como es el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, destaca el "difícil papel" de su gobierno, pero reivindica su capacidad de diálogo "con el grupo que quiera negociar". Sobre si Democracia Ourensana, con la que ha alcanzado acuerdos recientemente, puede ser la opción más factible, Vázquez prefiere no cerrarse puertas, aunque recrimina comportamientos a PSOE y OUeC.

"Traemos buenas noticias como los proyectos con la Confederación Hidrográfica y piden informes, se presentan convenios y solo hay atrancos, no presentan alternativas y eso que son cuestiones sociales, ese es el panorama", concluyó.