El alcalde pide a la oposición un "frente común" contra los Presupuestos

El alcalde pide un frente común contra los Presupuestos por "orgullo" de ciudad y el PSOE se ofrece a luchar por Ourense ante Fomento, pero acusa a Jesús Vázquez de no dar "mensajes claros".

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, dice que "chegou o momento defender Ourense" y llamó a PSOE y OueC a formar un "frente común" para defender las inversiones en Madrid, donde cada uno, dijo, "ten un papel distinto" , en referencia a la alianza entre socialistas, Podemos y En Marea.

Pide el regidor hacer fuerza "todos xuntos" para que la inversión de la Variante Norte no quede en el olvido. Dice que esto no es solo una inversión más, sino un "proxecto de cidade" que permitirá liberar parte de la N-120 "para crear o Bulevar Termal". En todo caso, Jesús Vázquez mostró su añoranza por los tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy, con el que, aseguró, "xa estaría licitada". Como ejemplo, dijo que "antes un teléfono collíase no mesmo día, e agora hai que esperar tres cartas".

En referencia a esto, el portavoz municipal del PSOE, José Ángel Vázquez Barquero, mostró su disposición a "defender los intereses de Ourense ante el Ministerio de Fomento," pero afeó al alcalde que no diese ante el Gobierno "mensajes claros sobre las prioridades de Ourense". En esa línea, criticó que Jesús Vázquez transmite "información errónea", ya que recuerda que "Variante Norte y Bulevar termal son proyectos distintos, aunque tengan cierta relación". Así, el portavoz socialista cree que Fomento "no tiene claro" lo que pide el alcalde.

En cuanto al frente común que pide Jesús Vázquez, Barquero se preguntó por qué no lo pidió en su momento: "Después de su mala gestión con Fomento, pide al PSOE que arregle el entuerto".