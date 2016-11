El alcalde pide a San Martiño ‘polos que sofren a forte crise'

La catedral de Ourense abrió ayer sus puertas para la celebración de la tradicional misa en honor del patrón de la ciudad, San Martín de Tours. Esta jornada festiva fue más que significativa este año ya que se conmemora el 1.700 aniversario del nacimiento del patrón. Cientos de feligreses llenaron la nave central del edificio catedralicio. La corporación municipal, con el concejal de Promoción Económica, Jorge Pumar como abanderado a la cabeza, salió del edificio consistorial y recorrió la praza Maior precedidos por la banda de gaitas del Concello de Verea.



El acto comenzó con la tradicional procesión con a la figura de San Martín a la cabeza, en el interior de la catedral. En ella participaron, entre otros, la comitiva municipal y los 10 obispos procedentes de la Diócesis ourensana, norte de Portugal. El grupo marchó a ritmo del himno del antiguo Reino de Galicia. Entre las autoridades también estuvo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del Parlamento de Galicia, el ourensano Miguel Santalices y el subdelegado del Gobierno en Ourense, Roberto Castro.



El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, fue el encargado de hacer la ofrenda floral como representante de la ciudad. En su petición a San Martín, el regidor municipal se centró en "aqueles que teñen sufrido nos últimos anos por mor da feroz crise que nos asolou". Jesús Vázquez ensalzó el espíritu altruista del santo, que se transmitió al pueblo ourensano: "Das moitas cousas que me enorgullecen do meu pobo, o seu espírito solidario é unha das máis importantes". También pidió por las asociaciones "que traballan arreo de xeito altruísta para axudar ao que máis o necesita", por los jóvenes emprendedores y empleados: "Todos eles son o mellor aval para alcanzar un futuro con fortaleza". Finalmente, hizo una mención especial a las "269 mulleres ourensanas ( que están siendo protegidas por la Policía en la actualidad ) víctimas da violencia machista" , rogando al santo que ayude a eliminar dicha lacra.



Tras la ofrenda, llegó el turno de la homilía del Obispo de Ourense, Leonardo Lemos, que invitó a "hacer memoria", recordando los santos como San Martiño y parafraseó al papa Francisco: "Sueño con una ciudad en proceso constante de humanización". Lemos estableció que en esa ciudad humana "ser de fuera no tiene que ser un delito, sino una invitación a un mayor compromiso con la dignidad de todo ser humano". En este repaso por su ciudad ideal, hay espacio para los jóvenes, los ancianos y enfermos. Una ciudad donde "casarse y tener hijos sea una gran alegría y no un problema debido a la falta de un trabajo suficientemente estable". Leonardo Lemos concluyó la homilía diciendo que ese sueño se hizo realidad a lo largo de la historia "gracias a las personas de fe como San Martín".



Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, una vez acabada la ceremonia, dijo que se sentía honrado por "facer o meu primeiro acto tras a elección nesta cidade onde estudei e din os meus primeiros pasos na miña carreira política". Resaltó que este día es muy importante para él "por ser de Ourense e por ser adata na que morreu o meu pai".