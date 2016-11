El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, ha emplazado hoy a todos los grupos de la oposición a ponerse de acuerdo para buscar "una solución" y "una alternativa" a las 90 familias afectadas por una sentencia judicial, que ordena el derribo de tres edificios, ante las críticas de los afectados, que han cuestionado "la pasividad" del Concello en los últimos años.



El problema se inició en 2005, cuando particulares presentaron una serie de denuncias a la norma urbanística. La caída del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2003 dejó en situación de ilegalidad estos tres edificios y una sentencia judicial ha ordenado la demolición urgente del edificio.



El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, al finalizar la junta de Gobierno Local, ha asegurado que "no es un tema nada fácil, ni bonito de expresar". La orden judicial obliga a derribar en plazo de tres meses "los números 146, 148 y 150 de la avenida Marcelo Macías" y devolver el edificio al estado anterior.



Preguntado a este respecto, ha señalado que la única opción pasa por "ponernos de acuerdo" y dar una solución "vía nuevo plan urbanístico" algo que pasa, ha advertido, por "dejar las diferencias de lado".



"La gente que compró esos pisos los compró con toda la seguridad legal, por tanto, hay una corresponsabilidad", ha manifestado Vázquez Abad, quien ha subrayado que "habrá que buscar solución" tras asegurar que los propietarios están respaldados jurídicamente cuando compraron el piso ya que cumplieron "con la legalidad".



En el momento de la compra del edificio, los propietarios contaron con todas las licencias oportunas de habitabilidad y ubicación, por lo que ha señalado la necesidad de ponerse todos de acuerdo para dar salida a esta situación, aunque no se ha mostrado optimista.



Ha criticado el acuerdo alcanzado ayer por "los tres grupos de izquierdas", Democracia Ourensana, PSdeG y Ourense en Común, para echar atrás el borrador de la provisión de los puestos de trabajo que "es ir en contra de los sindicatos", ha censurado.



Por su parte, la comunidad de propietarios de los inmuebles, ha responsabilizado de esta situación a "los cuatro grupos municipales con representación, PP, PSOE, DO y Ourense en Común", por no ser capaces "de sentarse" y sacar adelante un nuevo plan urbanístico que dé solución a los edificios.



"No podemos comprender que, en esta situación, con las gravísimas consecuencias sociales y económicas que representa la hipotética demolición del edificio, el Ayuntamiento de Ourense no haya conseguido aprobar una ordenación urbanística que permita regularizar el inmueble", han esgrimido los afectados, quienes creen que su actuación "no solo contraviene el fallo de la sentencia dictada, sino que vulnera de manera radical y absoluta nuestros derechos".



Han insistido en que las viviendas cumplían "todas las exigencias legales" y que, "en ningún momento, ni en el momento de su adquisición ni tampoco posteriormente, se hizo constar ninguna anotación en el Registro de la Propiedad sobre la existencia de ningún procedimiento judicial".



Por ello, han manifestado que se sienten "engañadas" por lo que piden que adopten las medidas oportunas para evitar la demolición.



De llevarse adelante el derribo, han advertido que supondrá "indemnizaciones millonarias" para las arcas municipales.