El alcalde vuelve a encabezar la lista del PP en Chandrexa

El alcalde de Chandrexa de Queixa, Francisco Rodríguez Rodríguez, volverá a encabezar la candidatura del PP para las municipales. El presidente provincial del PP, Manuel Baltar, se refirió a su designación apuntando que aspira a cuatro años más de mandato "cheos de proxectos cunha intelixente planificación".Hace ya casi tres décadas exactamente 28 años, que Francisco Rodríguez accedió a la presidencia de la Corporación municipal. "Non quita que sigamos traballando como o primeiro día, porque mellorar un concello como o noso require un gran esforzo, sobre todo en comunicacións, nas que seguimos progresando grazas á colaboración da Deputación e da Xunta", explicó el candidato.

Francisco Rodríguez habló de sus dos proyectos prioritarios para Chandrexa. La apertura de la residencia para la tercera edad es el primero, ya que supondrá la creación de 40 puestos de trabajo. El segundo es el poblado turístico de Vilaceleiros, que ofrecerá servicios de alojamiento y restauración a los usuarios de la estación de montaña de Manzaneda.

El cabeza de lista destacó que los citados proyectos "terán moita repercusión no emprego, que é o que precisamos para manter a poboación". Francisco Rodríguez también habló de potenciar la ganadería y finalizar la carretera provincial que comunica Chandrexa con Montederramo y que está en fase de expropiaciones.

Manuel Baltar, resaltó la experiencia del cabeza de lista, "no que sen dúbida ten unha parte fundamental o profundo coñecemento que o candidato ten de Ourense no seu conxunto e do funcionamento da Administración local".