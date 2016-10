Los alcaldes reclaman servicios de calidad y que se tenga más en cuenta al medio rural

La noticia de la reordenación de las Líneas de autobús anunciada por Nuñez Feijoo fue calificada como “perfecta” por el alcalde de Celanova, José Luis Ferro. El regidor considera que la villa está actualmente en “precario”, con únicamente dos servicios que comunican a diario con la capital.

“Creo que é unha medida crucial e primordial para manter poboación no rural”, aseguraba Ferro Iglesias”.

“O transporte público de viaxeiros non existe como tal no rural”, señalaba el alcalde de Allariz, Francisco García, quien cree que las condiciones cambiaron y las líneas no tienen en cuenta la necesidades de la sociedad actual. Por Allariz, explica el alcalde, pasa la línea Verín-Xinzo- Ourense, “pero nin tan sequera esa permite facer paradas en sitios de interese para os veciños como puidesen ser a universidade ou os centros sanitarios”. "Entendemos que é necesario adecuar a frecuencia das líneas á nova realidade social e, por suposto, ter máis en contra ó rural".

"Bande es un reflejo del resto de la comarca de la Baixa Limia, donde el servicio es escaso y deficitario hasta el punto de reducir a dos trayectos las comunicaciones con la capital", señala su alcalde, José Antonio Armada, quien espera con interés y cautela la reordenación de líneas. “Entiendo que se replanteará para hacer más rentable el servicio”, comentaba José Antonio Armada, que entiende que el interés de la población local es contar con un servicio de calidad que permita facilitar los desplazamientos y el día a día en el medio rural.

El alcalde de Verín,el socialista Gerardo Seoane, se felicita de las nuevas medidas adoptadas por la Xunta en materia de transporte interurbano. "Todo lo que suponga mejorar las conexiones de los territorios redundará en una mayor vertebración del mismo y facilitará no solo las relaciones sociales sino también las comerciales". Sin embargo, en la línea que fija su grupo de gobierno, Seoane va algo más allá y aboga por "estudiar las posibles soluciones a una línea internacional entre Verín y Chaves, que ayudaría a crear ese sentimiento de Eurociudad que perseguimos".

El portavoz del grupo de gobierno de Carballiño, Adolfo Nogueira, cree que toda la Corporación municipal coinciden en que el transporte público funciona mal porque no responde a las necesidades de los posibles usuarios. En su opinión, "o transporte ten que deixar de ser rentable e ten que ser un auténtico servizo público para que o rural non desapareza. En relación al proyecto del Gobierno autonómico, manifestaba que "se están dispostos a facer estudos e falar cos concellos, que son os que mellor coñecen as necesidades dos veciños, paréceme ben, pero debe facerse canto antes".

El alcalde de Ribadavia, Ignacio Gómez, considera que el transporte público funciona mal en Ribadavia, en la provincia e incluso en Galicia. Para solucionar el problema piensa que "hai que sentarse a analizar as carencias e fallos do transporte porque as necesidades cambiaron moito en relación con fai 30 ou 40 anos". El regidor afirma que los estudios que realice el Gobierno autonómico tienen que tener en cuenta a los colectivos sociales que están dejando de utilizar el transporte, porque no responde a sus necesidades, como son los estudiantes y las personas mayores, además de los usuarios de centros de salud y del CHOU.