Los alcaldes ourensanos ven "de xustiza" reinvertir el superávit y piden "máis autonomía"

Las entidades locales de la provincia aplauden el acuerdo "de xustiza" alcanzado el pasado lunes por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que desbloquea la utilización del superávit generado en la gestión para revertirlo en nuevas inversiones tanto en 2018 como en 2019, algo que deberá confirmarse mediante un decreto ley ante las complicaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, los alcaldes entienden que esto debe ser un primer paso "cara unha maior autonomía".

El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, que también es miembro de la junta directiva de la FEMP, incidió en que las entidades locales "son las administraciones públicas más eficientes de España", jugando un papel clave en el día a día de los vecinos, que según el presidente provincial notarán la mayor disponibilidad de recursos: "Esa cercanía al ciudadano mejorará con el nuevo escenario de inversión del superávit, otro síntoma más de la recuperación económica y la salida de la crisis".

El alcalde de O Barco y también presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias, Alfredo García, no podía esconder su satisfacción tras una reunión del organismo. "Cambió todo por fin, ya era hora de que dejaran de dar largas porque hemos cumplido estrictamente todos estos años y tenemos derecho a gestionar nuestros fondos sin informes desfavorables", destaca el barquense, que cifra en unos dos millones la cantidad de la que se beneficiarán los vecinos.

En la ciudad, han sido habituales las críticas del alcalde, Jesús Vázquez, a las restricciones de la "ley Montoro", que limitaban el uso de unos 50 millones, por lo que se alegra del cambio de opinión. "Es tremendamente positivo que el ministro haya escuchado y acatado las reclamaciones de los concellos. Yo siempre he sido claro y contundente reclamando cambios, por lo que es de agradecer esa sensibilidad, ya que se trata de premiar a quien hace las cosas bien para poder garantizar nuevas inversiones", destaca Vázquez, que recuerda, no obstante, que "quedan por matizar aspectos jurídicamente para ver cómo se materializará".

El líder de la oposición en la Diputación y exalcalde de Piñor, Francisco Fraga, destacó que "é algo que se leva reclamando dende hai anos, polo que é bo que se poña fin a unha medida inxusta".

El secretario provincial del PSOE y alcalde de Amoeiro, Rafael Rodríguez Villarino, también. "Como le parece a todos, ya era hora porque es una demanda histórica, una posibilidad de expandirnos", indicó.

En las villas ourensanas, la sensación es similar. El alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, señala que "me parece una decisión acertada, en el sentido en el que quien hace los deberes pueda verse recompensado", aunque pide un paso más: "los concellos deberían tener más autonomía, no sólo en ese sentido".

Gerardo Seoane, alcalde de Verín, considera que la noticia "está ben", pero recuerda que " a volta hai que darlla a toda a lexislación, porque este control pode estar ben para a macroeconomía, pero ós pequenos concellos nos mata".

En Carballiño, su regidor, Francisco Fumega, valora el acuerdo FEMP-Montoro como "unha gran noticia e un paso importante para a racionalización das administracións locais, xa que non ten sentido que os que cumprimos e aforramos non podamos gastalo nos veciños".

Por su parte, el ribadaviense Ignacio Gómez ve "un paso adiante", pero se muestra escéptico hasta conocer cómo se harán efectivos los compromisos adquiridos. "A ver se ó final é como dicen, porque é o xusto, precisamos maior flexibilidade, xa que demostramos funcionar ben", comentó.

Desde Allariz, Francisco García recuerda "as críticas importantes que había a este corsé que nos impuxeran, que se sumaba a outras limitacións", por lo que agradece que se abra la puerta a un nuevo escenario, "aínda que aínda quedan máis pasos por dar".

Por último, el alcalde de Barbadás, Xoán Carlos Valcárcel, también apunta que "isto non é suficiente, aínda que é un movemento na dirección correcta". Con máis de tres millones aforrados "hai que facer máis esforzos para non endosarlle ós concellos o que o Goberno central non fai".