La alcaldesa de Lobios descarta daños en viviendas a causa del incendio en el Xurés

La alcaldesa de Lobios, María del Carmen Yáñez Salgado, ha asegurado que, "hasta el momento", no se han registrado daños en personas ni viviendas del municipio ourensano a causa del incendio del Parque Natural de O Xurés -ya estabilizado-, que ha quemado, según las últimas estimaciones, unas 20 hectáreas.



La regidora ha destacado que, "afortunadamente", no se han tenido que lamentar problemas en este sentido a pesar de la dirección del viento, que "pudo haber puesto en peligro a vecinos y viviendas". Además, ha informado que la afectación al propio entorno natural no es grande.



De esta manera, ha señalado que, en estos momentos, se hacen labores de vigilancia y control en la zona afectada. "Espero que no se reproduzca a pesar de las altas temperaturas que se registrarán a lo largo del día en el municipio -donde las previsiones marcan máximas de 30 grados-", ha añadido.



Asimismo, ha lamentado que, aunque es importante poner en valor la "concienciación de la gente sobre los peligros de los fuegos para los habitantes y el entorno ecológico", también se necesitan más medios para combatir los incendios.



"Hemos reivindicado desde hace tiempo una motobomba forestal; tenemos un GES --Grupo de Emergencias Supramunicipal-- que está operativo los 365 días del año las 24 horas del día y, con una motobomba, el resultado de sus actuaciones sería más productivo", ha subrayado.

Sin daños a viviendas en Vilariño de Conso

Por su parte, el teniente de alcalde de Vilariño de Conso, José Rodríguez Blanco, también ha confirmado que el fuego registrado en el Parque Natural de O Invernadoiro "no ha provocado daños ni en personas ni en viviendas".



El incendio forestal se inició en la tarde del pasado viernes y ha quemado un total de 32 hectáreas, según las últimas informaciones aportadas por la Consellería do Medio Rural. Actualmente, se encuentra estabilizado.



A su vez, ha descartado una "gran afectación" en el propio parque, ya que el fuego "ha perjudicado a monte bajo" y ha subrayado la posibilidad de contar con más medios para hacer frente a este tipo de situaciones.



"Las medidas son las adecuadas, tenemos una motobomba y otra podría ser necesaria, aunque hay que tener en cuenta que son muchos los ayuntamientos que están con el mismo problema", ha añadido.