Alerta por nieve esta tarde en la zonas de montaña ourensanas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado el aviso amarillo por nieve en la Montaña de Lugo y de Ourense, concretamente entre las 18,00 horas de este domingo y las 6,00 horas de este lunes.



En concreto, se espera que la acumulación de nieve alcance los cinco centímetros tanto en la montaña lucense como en la ourensana. No obstante, aunque la cota de nevada puede bajar hasta los 800 o 900 metros durante la madrugada, la acumulación de nieve se espera fundamentalmente por encima de 1000 metros.



Con todo, Meteogalicia no ha decretado ningún tipo de aviso, pues la nieve, tal y como han indicado a Europa Press, no va a ser "significativa" debido a que se prevé que la cota no baja de los 900 metros a partir de la tarde de este domingo.



Y es que desde Meteogalicia han explicado que los chubascos se están restringiendo a la mitad norte de Galicia sin bajar hacia el sur, afectando poco la Montaña de Lugo y Ourense.



En concreto, este fin de semana se han producido las primeras nevadas en la Comunidad gallega.