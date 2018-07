Alerta por la proliferación de ratas en el Parque San Lázaro

Los usuarios del céntrico Parque de San Lázaro muestran su sorpresa y alarma por la visión durante las últimas semanas de ratas deambulando por el entorno de esta zona de ocio, incluso a plena luz del día. Esto se une a las críticas a diversos problemas de limpieza y mantenimiento en la zona que consideran que deben resolverse por parte del actual grupo de gobierno municipal.

"Sí que hay ratas, yo mismo vi una el otro día, hará una semana. La observé cuando estaba al lado de esa fuente central del Parque, a media mañana, que le estaba dando el bocadillo a mi nieto, y salió lanzada hacia esos setos de ahí. Se lo dije a un empleado que estaba limpiando en la zona", explica un jubilado que prefiere mantener el anonimato, aunque su afirmación es corroborada por otras voces en este espacio de ocio.

"Mi compañera las vio más veces y bastante grandes"

"Hay ratas, por aquí, en esos setos; mi compañera las vio más veces y bastante grandes; fue cuando esas tormentas que trajeron tanta lluvia. Y me dijeron que ahí, frente a la Subdelegación, también se han visto más de una vez", señala Genoveva Vidal. "No es la primera vez que aparecen, yo también las he visto hace poco", apunta Herminia Rodríguez.

La presidenta de la Asociación de vecinos Centro, Patricia Santamaría, apunta a una posible razón. "Lo cierto es que tenemos un claro déficit de contenedores de basura y la gente, en más de una ocasión, deja las bolsas con restos de todo tipo al lado de los que hay en este momento, lo que se convierte en un foco de suciedad y también un caldo de cultivo para las ratas", señala Santamaría.

A esto se unen las críticas a "las cacas de perro que se pueden ver en ese arenero situado al lado de la zona infantil", señala Judith Sing. Coincide Marta Rodríguez en el análisis: "El mantenimiento del Parque es bastante deficiente, suele estar sucio y hay mucha mierda de perro". O los problemas que tienen "algunos elementos de este mismo parque infantil, como ese de ahí al que le faltan algunos de los postes en la base y supone un peligro para los niños", mantiene Eduardo López.

En La Milagrosa, "son tan grandes como conejos"

El Parque de San Lázaro no es el único lugar donde se detectan ratas estos días. "Aquí seguimos con ellas y son tan grandes como conejos", señala una vecina de A Milagrosa. A esto se añaden unas aguas fecales que, según critica, "desbordan en el fondo del parque y no se arreglan tampoco por el Concello".