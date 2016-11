Alexandra Amaro, estilo inspirado en "las calles" ourensanas

Alexandra Amaro se dio cuenta de que la moda y el maquillaje eran su verdadera pasión en cuanto comenzó su carrera en Ciencias Empresariales. A partir de ahí se decidió a crear su propia página de Youtube, hace ya 7 años, y desde donde comparte su estilo y maquillaje. Hace un par de años dio un paso más al crear su blog "Si las calles hablasen", donde muestra con imágenes su don para combinar prendas, a la vez que muestra su afición a la fotografía, tanto delante como detrás de la cámara. Fuente de inspiración para muchos, también cuenta con su espacio en el programa "En buena hora" de Telemiño los martes. Y es que esta blogger viene pisando con fuerza.

¿Cómo comenzó su interés por el mundo blogger?

Me decidí cuando vi el trabajo de mis compañeras de hobby, y pensé ¿por qué no hacer lo mismo y mostrar mi propia visión de la moda?. Lo fundamental es tener ganas, dedicarle tiempo y tener alguien en el que te apoyes y te ayude con las fotos.

En “Si las calles hablasen" habla sobre todo lo que tiene que ver con la moda y las tendencias, ¿en qué se inspira a la hora de escribir?

Sobre todo viendo el street style de las semanas de la moda de París, Milán, New York, de ahí saco las tendencias e intento adaptarlas a mi y plasmarlas en el blog.

¿Cuándo se dio cuenta que era toda una “influencer"? ¿Cómo se siente con ello?

En el momento en que te paran por la calle diciéndote "¿tú eres la del blog, 'Si las calles hablasen'?". Al principio moría de vergüenza, mi cara pasaba ser parecida al color de un tomate (risas), pero cada vez lo voy llevando mejor y puedo comportarme como realmente soy con ellos, sin quedarme petrificada. Me siento muy afortunada de poder tener gente que siga el modo en el que me visto y que me consideren un referente, y al mismo tiempo te sientes con responsabilidad de no fallarles.

¿Cómo se organiza el día a día?

El orden es escoger el outfit, ponerse de acuerdo con el fotógrafo para hacer la sesión. Posteriormente yo misma las edito con filtros y pequeños detalles. En cuanto está todo listo, se suben a la plataforma blogger, se redacta y se publica. Finalmente queda todo el tema de difusión en redes sociales. Parece rápido pero son muchas horas de dedicación.

¿Qué cree que diferencia su “site" a otros activos en la actualidad?

Creo que mi personalidad a la hora de mostrar las tendencias.

¿Alguna asignatura pendiente en su blog?

Pues seguir con mi página de Youtube y hacerla más profesional.

¿Cómo ve el fenómeno blogger?

Saturado. Aunque me encanta la moda de la calle, y que personas "reales" marquen tendencia y expresen su visión sobre ella.

¿Puede contarnos algún secreto de moda y tendencias?

Nos queda muy lejos aún, pero a las que nos apasiona la moda siempre nos gusta saber más. Así que os adelanto tendencias para el verano 2017 seguiremos con los 90's prendas oversize y minimal, con el estilo deportivo, donde una zapatilla nos acompañe tanto con un vestido como con un jean, con volantes... muchos volantes, acordándonos más que nunca del flamenco, con prendas lenceras y románticas y un complemento, ¡el micro bag!

¿Alguna clave para quien quiera iniciarse en este mundo?

Mucho esfuerzo y sacrificio. A veces llueve para hacer las fotos, hace frío; otras las tienes que hacer en el poco rato libre que tienes en el que deberías estar descansando o disfrutando de otra manera... Al final es un hobby que ocupa la mayor parte de tu día a día, con lo cual tienes que amarlo y vivirlo con todas tus fuerzas para poder tener una continuidad y llegar lejos.