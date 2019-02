Alexandro exhibe en treinta piezas sus paisajes quemados

Los "paisajes abrasados" de Alejandro González Cruz (Ourense, 1945), Alexandro, ya se pueden ver en el centro cultural Marcos Valcárcel hasta el 21 de abril. El pintor inauguró este jueves su exposición "Lume", treinta piezas–una decena de gran formato y dibujos–en las que retrata su visión de los incendios forestales en Galicia. "Non é unha denuncia. Son calquera monte galego queimado, que nos transmite esa tristura. Tamén reflexan a soidade da Galicia que esmorece", destaca Alexandro.

El director del centro cultural, Francisco González, destacó en la presentación la "clara referencia ao medio ambiente e á problemática dos incendios que nos asolan en Galicia, pero tamén no resto do mundo". La muestra, comisariada por Xosé Antón Castro, también es un homenaje. "Porque nos 20 anos que levamos abertos, non está dirixida polo responsable de montaxe que, por cuestións familiares non estará de volta ao centro cultural ata a vindeira semana", añadió González.

El vicepresidente de la Diputación de Ourense, Rosendo Fernández, agradeció a Alexandro, residente en Muxía desde hace años, "que volvese unha vez máis a nosa provincia para que os ourensáns poidan gozar da súa obra".

Alexandro, que en esta muestra recrea esa parte artística que no tiene nada que ver con el desastre, lleva trabajando en el proyecto desde 2006. Ese año surgió la idea tras los incendios forestales que asolaron la zona de la Costa da Morte. No fue hasta el 2016 cuando pudo trabajar en las telas y el 2018 se dedicó de lleno a pintar esta exposición.

El incendiario y la víctima también protagonistas de las obras. "Somos parte da natureza. Son o bo rapaz ou o fillo de puta. Quixen reflexalo", dice el pintor.