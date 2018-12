Alianza de jóvenes en riesgo de exclusión con el Cineclube

El Cineclube Padre Feijóo organiza este jueves el "día+corto", una iniciativa a nivel europeo que promueve la divulgación de cortometrajes en diversos países. La sala de la Biblioteca Pública acoge, desde las 18,00 horas, el evento audiovisual.

Para su organización, el Cineclube contó con la participación de quince jóvenes de la asociación Trama de la ciudad, un centro de intervención de régimen abierto que trata con adolescentes en riesgo de exclusión social. "Fai tres anos que comezamos coa iniciativa 'Xerando... espazos de reflexión e sensibilización' para traballar con eles en diversas temáticas sociais e fomentar a súa inclusión en recursos culturais da cidade", explica Teresa Fernández, trabajadora social del centro que ha capitaneado la colaboración. "O cinema é unha ferramenta didáctica potentísima, polo que aceptamos moi contentos a proposta do Cineclube", comenta. Los chicos de Trama empezaron el pasado 7 de noviembre a preparar la programación del "día+curto", centrado en la violencia de género, acompañados de varios alumnos de Integración Social del CIFP Portovello. En cada sesión, una por semana, el grupo visionó diversos cortometrajes, hasta llegar a la selección definitiva. "A acollida por parte dos rapaces foi estupenda e contamos coa colaboración de persoas externas, como unha educadora da Fundación Aldaba, que é ilustradora e nos axudou co cartaz, Manel do Cineclube...", dice Fernández. "Ademais da violencia tratamos outros temas como as habilidades de comunicación, intelixencia emocional ou inclusión da contorna, entre moitos outros", añade. Hoy, los jóvenes demotrararán lo aprendido, ya que serán los encargados de repartir las entradas -gratuitas- de la sala de proyección, así como de presentar cada cortometraje al público participante.

Ourense: "Moito por facer"

Actividades como las de hoy pretenden potenciar la inclusión de los jóvenes en la sociedad, pero "queda moito por facer". "En Ourense non se facilitan espazos para os adolescentes, non se aposta por eles e son o futuro", reivindica Fernández.