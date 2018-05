Almuiña presenta en Ourense un programa de atención ao médico enfermo

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, inaugurou este sábado en Ourense o V Xornada Autonómica Paime (Programa de atención intengral ao médico enfermo). No acto destacou "o papel fundamental do colectivo médico no sistema de saúde público e a necesidade de reflexionar sobre a persoa do médico e a súa saúde".

Máis tarde, Almuiña acudiu a Allariz para clausurar as xornadas da asociación de farmacéuticos de atención primaria, onde remarcou que "estes profesionais traballan para conseguir a máxima eficiencia na utilización dos recursos do sistema para que consigan os mellores resultados na saúde".

O conselleiro estivo acompañado por José Manuel Bendaña, membro do Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) e secretario xeral do Colexio de Médicos de Ourense, e por José Luis Jiménez, presidente Colexio de Médicos de Ourense.