El alquiler crece en Ourense un 45% desde 2014, con precios más estables

El mercado del alquiler en Ourense se reactiva, con más de cinco operaciones completadas cada día de media en el 2018, frente a las tres que se registraban en 2014. En paralelo, los precios crecieron algo más de un 3% en el último año, lo que apunta a una estabilización, mientras se disparan en A Coruña y Vigo.

Los arrendamientos en la ciudad cerraron el pasado ejercicio en una cuantía media de 386,4 euros, según refleja el último Observatorio Galego da Vivenda del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Esta renta mensual no parece ser el obstáculo que muchas familias tienen para encontrar una casa en la que vivir. El problema, como sostienen el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, o la gerente de Remax Ourense, Adriana López, es que se busca una vivienda nueva que escasea, ya que proliferan inmuebles en un estado cuestionable que los propietarios se niegan a rebajar. "Tiene que haber incentivos fiscales, dar seguridad jurídica a los propietarios y destinar el stock de viviendas de entidades financieras al alquiler", dice Iglesias.

En Vigo pagan por los alquileres casi 100 euros más que en Ourense (481,2 euros). Es la ciudad más cara de toda Galicia, seguida de A Coruña (477,2), Pontevedra (443) y Santiago de Compostela (425,7). La ciudad de As Burgas es quinta (386,4 euros), por delante de Lugo (350,2) y Ferrol (329,2).

La comparativa respecto a 2017 arroja que Ourense fue la cuarta ciudad con un mayor incremento en el precio de los arrendamientos, en este caso por delante también de la capital gallega, con un aumento del 5,6% (de 365,72 a 386,42 euros). El mayor aumento se dio en Vigo, con un 8,3% más; seguida de Pontevedra (7,3%), y A Coruña (6,7%). Por detrás se quedan Santiago, donde el incremento fue del 4,1% y Lugo (3,2%), mientras que en Ferrol cayó el precio un 0,6%.

Una mirada retrospectiva señala que el alza de precios del alquiler ha sido suave en la ciudad en los últimos cuatro años. Desde 2014 crecieron un 4,6% (de 369 a los 386 actuales), mientras que en A Coruña escalaron un 32%, en Vigo un 31%, en Pontevedra un 21% y en Santiago un 18%. En Ferrol y Lugo cayeron (un -8% y un -3%).

Lo que sí se ha subido con fuerza en Ourense es el número de contratos firmados, que cerró 2018 con 1.869, algo más de cinco al día, lo que supone un 2,4% más que el año anterior. Es la cifra más alta de los últimos años, según el Observatorio Galego de Vivenda, con un crecimiento de un 45% desde 2014. En cuatro años, solo Ferrol (55%) y Santiago (51%) tuvieron más.

El presidente de Fegein señala el problema de la falta de viviendas en el circuito de comercialización: "Hay unas 4.500 en Galicia, un 45% menos que hace 18 meses, apenas unas 400 en Ourense. El problema es que muchas no están en buen estado, su ubicación no es la mejor y el precio es inasumible para el posible inquilino".

"No es que haya subido el metro cuadrado. Algunos sí y otros no, depende del estado, las comodidades... Los casos son particulares. En el centro hay muchos edificios sin garaje, no hay nada comparable. Siempre digo que no hay dos pisos iguales, todo es relativo. Sí que han subido los pisos en buen estado o de reciente construcción, aquí hay poco obra nueva. En barrios como A Ponte y O Couto los pisos relativamente nuevos, de 2005, tienen un público dispuesto a pagar y esos sí han subido. Los pisos arreglados se alquilan muy rápido", señala Adriana López, de Remax Ourense.

Uno de los factores clave, señala López, es la compra de pisos como "inversión". "Tengo 100.000 euros, lo compro por 70.000, hago una reforma y lo alquilo por 400 euros. Esos son los que reforman. Quienes tienen pisos viejos son gente mayor sin mucha necesidad de alquilar. No necesitan el ingreso mensual y no están acostumbrados a reinvertir en el piso", añade.

"Suben los pisos decentes, no los de ‘Cuéntame"

Hay un público que quiere pisos "decentes", y ahí se centra el incremento. "Gente que viene de fuera a trabajar y dispuesta a pagar 500 euros en pisos nuevos. La gente joven no quiere pisos de 'Cuéntame'. Muchas veces les decimos a los propietarios que lo preferible es que los vacíen y los alquilen sin muebles", apunta Adriana López.