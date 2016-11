Alumnos de Derecho conectarán con empresas

La Facultad de Derecho del Campus, en colaboración con el Concello de Ourense, acogerá el 25 de este mes la primera feria especializada en empleo jurídico de Galicia y Norte de Portugal, "Orienta Iuris", con el fin de "ofrecer a nuestros estudiantes orientación e información sobre las diversas salidas profesionales que existen para los titulados en Derecho", indicó la decana, Marta Fernández. La respuesta de los estudiantes ha sido inmediata, contando ya con 150 inscritos



Una iniciativa pionera en el Sistema Universitario de Galicia "xa que non existen foros deste tipo no contexto galego no ámbito xurídico", destacó el vicerrector del Campus, Virxilio Rodríguez. "A feira convertirase nun punto de encontro para alumnos e egresados das facultades de Dereito de Galicia e das universidades do Norte de Portugal", añadió.



La iniciativa surgió hace un año y era una de la propuestas contempladas en el programa electoral del equipo de Marta Fernández. "Como Facultad de Derecho somos conscientes de que debemos centrarnos en ofrecer una formación académica sólida a nuestro estudiantes pero también de la importancia de la experiencia práctica mediante prácticas externas como modo de complementar su formación universitaria", destacó Fernández.



En cuanto a la programación, la feria se desarrollará en dos sesiones. La primera, que se celebrará hoy, es el "Foro de Emprego Xurídico", una actividad restringida a los alumnos de grado en Derecho, de la simultaneidad de estudios Administración y Dirección de Empresas y Derecho, y del máster en Abogacía. El 25 de este mes arrancará la "I Feira de Emprego Xurídico, "en la que buscamos generar el espacio de interrelación entre las entidades y los alumnos titulados y profesionales", destacó la decana. Para ello, se habilitará una zona de expositores donde las entidades colaboradoras podrán exponer sus programas de formación e iniciar los procesos de selección. De forma paralela, se desarrollarán mesas redondas y debates abiertos en los que se abordarán experiencias vividas por profesionales del sector y sobre temas de actualidad en el ámbito jurídico.