Amable Fernández repite por el PSOE en Manzaneda

La agrupación municipal socialista de Manzaneda confirmaba este miércoles la elección de Amable Fernández como el candidato que encabezará la lista en las próximas elecciones municipales que se celebrarán en el mes de mayo.

El actual portavoz socialista en el consistorio persigue mejorar los resultados para tratar de llevar a cabo nuevas iniciativas que mejoren la calidad de vida de los vecinos. "Un dos problemas principais do municipio son as estradas, especialmente as que pertencen a Deputación, que levan anos abandonadas, así como os accesos a estación de montaña ou as comunicacións con Vilariño de Conso, o que trae moitos problemas a hora de que os turistas se acheguen con máis frecuencia a Cabeza de Manzaneda, o noso principal recurso turístico", señalaba Fernández, quien resaltó la necesidad de "mellorar tamén as axudas a dependencia no fogar, para que os nosos maiores que aínda se valen por si mesmos eviten ir a unha residencia e poidan seguir vivindo na súa casa".

Una mejor gestión de los recursos propios y poner soluciones al reto provincial sobre el asentamiento poblacional es otra de las premisas del candidato socialista, quien cree que todo pasa por el empleo. "Temos que facer que as empresas e pequenos negocios sigan funcionando e que a xente que tivo que marchar en busca dun traballo, poida regresar e asentarse, ademais por suposto de atraer a novos veciños", concluía.