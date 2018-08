Amigos da Terra pide más recursos contra el fuego

La plataforma ecologista Amigos da Terra alertó ayer de una "maior desprotección" para el ecosistema ourensano debido al "desmantelamento" de los servicios forestales públicos, y volvió a llamar al "diálogo" para buscar soluciones a los incendios.

Amigos da Terra destaca que el plan autonómico "segue sen ter en consideración as situacións meteorolóxicas" y, pese a la prolongación del periodo de "máximo risco" hasta el 31 de octubre, subrayan que los incendios "non teñen data fixa". Critican la colocación de cámaras en detrimento de torretas de vigilancia, ya que consideran que estas últimas siguen siendo "o mellor e máis eficaz método".

También lamenta el grupo ecologista que "non se están cubrindo todas as baixas" del personal de la Xunta, ni "todas as baixas ou xubilacións de autobombistas e axentes forestais".

En cuanto al convenio ofrecido a los concellos para la limpieza de franjas de protección, creen que es un "xiro de 180 graos", un "paso atrás" en la profesionalización; y recuerdan que los trabajos de prevención siguen sin realizarse "ao seu debido tempo". Por último, en cuanto a sensibilización, advierten de que el Aula Forestal de Ourense "segue pechada".

MEDIO RURAL DEFIENDE EL PLAN

La Consellería de Medio Rural volvió a defender que hay un dispositivo operativo "todo o ano" y que aumenta "considerablemente" en verano, máxime este año, cuando se prolongará hasta el 31 de octubre.