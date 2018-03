Ana Morenza ve "inminente" el borrador de los presupuestos

La concejala de Facenda, Ana Fernández Morenza, aseguró ayer a preguntas de la oposición durante la junta de área de cada martes que la entrega del borrador de los presupuestos para este ejercicio será "inminente", ya que su departamento está a la espera de la conclusión de los informes pertinentes para completar el expediente.

Los grupos de la oposición han convertido en una constante las preguntas sobre el borrador, necesario para comenzar una negociación que permita conseguir un acuerdo para renovar unos presupuestos que los diferentes gobiernos han ido prorrogando desde 2014, último año en el que se aprobaron.

Debido a su minoría en la Corporación, el PP necesita los votos de DO o del PSOE para la mayoría absoluta. De no conseguir esos apoyos, el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, no descarta someterse a una moción de confianza. Pese a todo, la intención es consensuarlos.