Andaina, charlas e un concurso de fotos con animais adoptados para Convivir en harmonía

O Concello de Ourense anunciou, no día mundial dos animais que se celebra este martes con motivo da festividade de San Francisco de Asís, a primeira edición da xornada Convivir en harmonía, organizada pola Asociación de Propietarios de Mascotas de Ourense (Apmou), un día de convivencia coas mascotas no que poñer o foco no respecto aos animais e alertar sobre un problema de educación cidadá: o abandono dos animais. “A esterilización, a identificación e a adopción son as tres estratexias máis importantes para previr e minimizar o abandono de animais de compañía”, avanzaba a concelleira de Sanidade, Sofía Godoy, na rolda de prensa.

Así, o 16 de outubro desenvolverase un programa no que non faltará unha andaina, charlas divulgativas e xogos con animais. Ademais, a concelleira Godoy anunciou a posta en marcha, nos vindeiros días, do II Concurso de fotografía de Mascotas Adoptadas Concello de Ourense, un recurso para promocionar a adopción dos animais abandonados.

Programa da I Xornada Convivir en harmonía:

16.30h Andaina. Desde o parque canino dos Salesianos até o Centro Cívico da Ponte. Os participantes, con ou sen animais. Durante todas las actividades os portadores disporán de bolsas para a obrigada retirada dos excrementos da vía pública. Os animais disporán de auga limpa e fresca en todo momento, así como servizo veterinario

17.15h Charlas coloquio de concienciación no Centro Cívico de A Ponte. Qué é un can , a súa comunicación e emocións, a cargo de Globus Natura, técnicos educadores caninos; Educación social e terapia asistida con cans, a súa importancia e implicación a día de hoxe, a cargo de Arantxa Fernández, experto en terapia asistida con animais; Dereitos dos animais e as obligacións dos responsables , normativa de tenza de animais e penas por maltrato, abandono... a cargo de Irene Torres, avogada en dereito animal; Verdades e mentiras sobre os gatos, por Deborah García Martínez, veterinaria especializada en gatos.

18.15h Xogos para nenos e nenas con animais no patio do Centro Cívico.

O obxectivo é empatizar cos animais e consideralos como un membro máis do equipo. A idea final é crear unha visión do can máis ala dun mero obxecto o unha ferramenta, e crear unha conciencia de respecto cara eles.

19.30h Concurso 'Preséntanos a túa mascota' Reuniranse os cans cos seus acompañantes que foran rexistrados previamente para a actividade e contar a súa historia e as súas experiencias como padriños/madriñas, casas de acollida ou adoptantes animando aos asistentes a vivilas en primeira persoa.