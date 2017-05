La andaina de Paderne se solidariza con el cáncer

El Concello de Paderne de Allariz y la Asociación de Mulleres Rurais de Solveira ya trabajan en la organización de su décima andaina, que se celebrará el próximo día 21 de mayo y, este año, será a favor de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Se presentó el evento deportivo, en el Pazo Provincial, en un acto en el que participó el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández; el alcalde y el teniente de alcalde de Paderne de Allariz, José Manuel Fernández y José Abad; la presidenta de la Asociación de Mulleres Rurais de Solveira, María del Carmen Pérez; el colaborador de la andaina Máximo Hevia; y la tesorera de la AECC, Odila González.

Esta prueba que aglutina "deporte, saúde, natureza e solidariedade nun mesmo evento" -en palabras de Rosendo Fernández- tendrá dos rutas: una de 9 kilómetros y otra , más larga, de 20. El vicepresidente provincial destacó el trabajo que realiza la AECC de Ourense "con múltiples actividades co fin de colaborar nesa loita e mitigar as consecuencias desta enfermidade". Por su parte, el alcalde de Paderne de Allariz señaló que "o 75% do recadado irá destinado a esta asociación".

José Manuel Fernández animó a participar en este evento deportivo que permite "coñecer o municipio e colaborar coa Asociación Española contra o Cancro, que precisa o apoio de todo o mundo", consideró el regidor, que espera alcanzar una cifra de 500 participantes.

Odila González agradeció a los organizadores de la prueba que escogiesen la AECC para esta acción solidaria, y valoró "este esforzo" dada la "gran incidencia que ten esta enfermidade". Anunció, además, que lo recaudado en la andaina irá destinado al banco de pelucas.

Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el jueves, por 6 euros. La salida será a las 9,30 horas en el Concello.