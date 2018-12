Tres años sin banda de música: “Que nos salve la Diputación"

La ciudad lleva tres años sin Banda Municipal de Música. Más de un siglo de historia y un futuro poco esperanzador desde dentro. Belén Iglesias, concejala de Cultura, asegura que en enero se pondrán a trabajar en los pliegos del concurso público para que la ciudad vuelva a tener banda. El Concello de Ourense ya quiso recuperar la agrupación en 2016 sacando un concurso público. Solo se presentó la Asociación Cultural Ricardo Courtier, que gestionaba la agrupación desde los inicios. No cumplió con la acreditación de experiencia de sus músicos y el procedimiento se declaró desierto. En 2017 se intentó de nuevo. Volvió a quedar desierto tras flexibilizar condiciones y recibir tres propuestas: una no cumplió requisitos técnicos, otra no presentó la documentación a tiempo y la otra se declaró insolvente. Parte de los músicos confían a la Diputación de Ourense el encargo de "salvar" la banda.

"Nunca pensei que este momento pudiera chegar e que un alcalde se cargase unha banda histórica. Para nós xa foi un despropósito que sacasen a banda a concurso cando nós somos os que levamos 130 anos xestionándoa", se queja Francisco Javier Gómez Prieto. Es el antiguo presidente de la asociación Ricardo Courtier. Entre los miembros hay división. "Dende a actual presidencia da asociación hai un oscurantismo total, non sabemos nada da situación", cuenta. "O único que queremos é tocar en Ourense", añade.

Contratos temporales

La tarea de unir al medio centenar de músicos durante estos tres años de vaivenes no ha sido fácil. Con todo, varios miembros realizan actuaciones puntuales en Galicia. Pero no como banda. "Colaboramos con outros colectivos, pero é unha pena que isto ocurra cunha banda que estaba considerada como unha das mellores de Galicia", dice Prieto.

Asegura que han ofrecido "tódolos plantexamentos posibles" para que la banda no desaparezca. Entre ellos, los contratos por fechas. "Cremos que hai un veto, porque aquí actuaron bandas doutros lugares e nós non podemos. Por que?", se pregunta el músico.

Francisco Javier Gómez Prieto, expresidente Asociación Cultural Ricardo Courtier : "O concurso público é unha aberración"

En que punto está a relación co Concello?

A cero. Non hai interlocución. Fai tempo que dixeron que ian retomar o concurso público, algo que nos parece unha aberración. Levamos 130 anos. Nadie se presenta máis ca nós e non nolo dan, non hai vontade política.

Plantexaron opcións.

Ofertamos un patronato para que o xestionaran incluso eles e outras opcións que non lle valeron. Tiña que ser concurso público. A primeira pega foi a solvencia técnica.

E o tema económico?

Rebaixáronnos a metade do presuposto que estabamos cobrando. E aínda así, nos quixemos e estabamos dispostos a que houbera banda.

Pedíronlles acreditar a experiencia dos músicos.

Si. E resulta que eu como expresidente non podía acreditar esa experiencia. E levamos 130 anos de historia. Todo eran problemas.

É expresidente da asociación, pero fala de mala sintonía coa actual presidencia.

Hai oscurantismo.

Supoño que preguntan pola situación da banda. Que din?

Non contestan. Dende hai meses unha parte do colectivo empezamos a ver que se pode facer por outro lado.

Cal é a sensacion do resto de músicos con esta directiva?

En términos musicales, foi coma poñerlle unha sordina. Este señor fixo que se calase todo.

Que haxa oscurantismo dende dentro, como escaparate, tamén é un problema...

O noso plantexamento foi equivocado. Tiñamos que haber posto isto nas mans da xustiza no seu momento.

Seguen facendo actuacións?

Colaborando con outros colectivos si, pero xa non coma banda. É unha pena o que pasa aquí en Ourense coa cultura. Eu agradecería que o presidente da Deputación, ,Manuel Baltar, que todo é vontade para facer as cousas, xa que botan man do festival de cine, pedimos que se acorden de nós. É o salvador da banda. Se non podemos ser banda municipal, que sexa provincial. Nós o que queremos é tocar en Ourense e que haxa banda.

A Deputación de Ourense xa ten a Real Banda. Non habería un choque de intereses?

Non, respetámola totalmente e é unha agrupación distinta. Podemos estar perfectamente as dúas. Cremos que dende o Concello hai unha persecución e unhas ganas de cargarse a banda. Máis ca de presuposto, cremos que xa é unha cuestión de vontade. Hai moitos plantexamentos, como contratarnos por datas. Pero afeáronnos sempre, coma un veto. Outras bandas si que as trouxeron a actuacións.

Por que ía haber intención de cargarse a banda?

Un técnico chegou a dicir que cos cartos que aforraban da banda pagaban as festas. A Deputacion agora é o salvavidas da Banda de Ourense.

Cal é a importancia dunha banda municipal?

Así como unha bandeira é o símbolo reivindicativo dun pobo e dunha nación; a banda sonora a unha localidade ponlla a banda da cidade. É una agrupación con 130 anos de historia. E que non son só os músicos, é toda a historia que ten detrás esta banda municipal.

Fan autocrítica?

Fallamos en non ser máis duro e ir polas boas cando non houbo vontade de negociar. Non se nos avisou de que o contrato rescindía. Ata temos instrumentos secuestrados no local onde ensaiamos que son nosos. Nadie nos chamou para ir a recollelos.