Dos años de cárcel por robar 109.403 euros a un familiar

Un acusado de delitos de revelación de secretos en concurso con otro de estafa por apoderarse en diversas operaciones bancarias de 109.503 euros de un familiar aprovechando que éste residía en el extranjero, se enfrentará finalmente a dos años de prisión.



El Ministerio Público ha rebajado, en el juicio celebrado esta mañana, la petición de seis a dos años de cárcel, después de tener en cuenta la atenuante de confesión por el reconocimiento de los hechos y ha reclamado a las entidades bancarias afectadas, que reingresen el dinero como responsables subsidiarios por no adoptar las medidas de seguridad necesarias.



La fiscal entiende que el acusado -sobrino nieto de la víctima-, "con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito", y siendo conocedor de que su tío abuelo, con iniciales J. A. B., residía en el extranjero, se hizo con toda la documentación, remitida por las entidades por correo ordinario, relativa a DNI, datos bancarios "lo que le permitió operar con total libertad en la banca electrónica, obtener varias tarjetas y crear cuentas corrientes, todo ello facilitado por las escuetas medidas de seguridad aplicadas por las entidades bancarias".

De esta forma, el acusado J. C. A. D., logró apoderarse "de 109.403,76 euros, entre compras online, reintegros en efectivo y transferencias", según dictamen pericial obrante en la causa, cantidad que reclama a las entidades bancarias OpenBank, Banco Santander y BBVA

Tanto fiscalía como acusación particular, que representa al tío abuelo, acusan a las entidades bancarias de haber actuado de forma "negligente" al entender que no siguieron todos los protocolos necesarios y de actuar "con laxitud" en cuanto a las medidas de seguridad para evitar esta situación.



"Es difícil imaginar una actuación más caótica y grotesca que permitió operar a esta persona con absoluta libertad", ha reprochado el letrado de la víctima, quien ha censurado que las entidades no hayan devuelto el dinero, como sí hizo Abanca.



Por el contrario, las defensas de las entidades Banco Santander (con OpenBank) y BBVA han negado la responsabilidad de las entidades y han reprochado a la víctima la "conducta negligente" por "no preocuparse de recoger la correspondencia" y "nunca comunicó" que residía en el extranjero y que, a la postre, "permitió a esta persona actuar a su antojo".



Así, el abogado del Santander ha recordado que "en ningún momento" el cliente comunicó que se le dejase de enviar correspondencia ni informó de su nuevo domicilio.



En segundo lugar, ha manifestado que no resulta "lógico" que cuatro entidades bancarias se hayan comportado de forma "descuidada" en cuanto a su actuación responsabilizando al cliente de lo ocurrido.



Finalmente, ha negado que con una simple fotocopia de un DNI el acusado haya podido realizar las citadas operaciones bancarias o abrir una cuenta y ha advertido de que la mecánica es más compleja y requiere presentar diversa documentación, así como datos telefónicos y firmas.



"Se quiere dibujar que con una fotocopia de DNI se pudo hacer todo esto", ha lamentado la letrada que representa al BBVA quien ha negado una posible "negligencia" por parte de la entidad bancaria.

En este sentido, ha asegurado que las operaciones bancarias, también online, requieren de "una operativa" que implica tener conocimiento de "números de cuenta, sustraer las cartas, claves" de las tarjetas, en definitiva, "documentación relevante"

"No vale decir que toda la culpa es del banco", ha zanjado esta letrada.