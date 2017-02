Antes muertos que sin chispa

Hablamos del Entroido en Ourense. Xosé Carballido se pone serio. "Eu vístome dende que teño uso de razón ou incluso antes". No es broma. "Nacín no Carballiño case no Entroido e, como é lóxico, miña nai tívome que desatender para saír de festa". El recién nacido no soltó ni una queja. Casi tres décadas después ganó el concurso del Casino con el disfraz titulado "Home sen cabeza". Nunca pensó que un maniquí de peluquería le pudiese acarrear tanta satisfacción. Es su mejor recuerdo.



"A única persoa natural de Seixalbo nacida en O Carballiño" puede cambiar de lugar de residencia y pasar dos décadas en Ourense, pero con la celebración del Entroido no negocia. Tiene la suerte de que ha caído en un lugar con chispa. A pesar de llevar sólo cinco años en la parroquia ya ha tenido el honor de acoger durante doce meses a Paquita y a Nicanor, los mecos que protagonizan la fiesta. Sus disfraces improvisados son de una realidad pasmosa. Durante un tiempo mantuvo la foto disfrazado de Mariano Rajoy en su estado en el WhatsApp. Sus colegas nacionalistas lo reprendieron "Non entendían como unha persoa con antecedentes penais do BNG podía ter unha imaxe do presidente do Goberno". El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, también corrió a saludar al líder de su partido, que mitineaba en Seixalbo.

Hay personajes sin los que el Entroido en Ourense sería inimaginable, como Paco Gallego, Manuel Varela o José Manuel Vázquez, más conocido como Casiano. "Pero eu ao carón deses fenómenos son un principiante", corrige Carballido. Matizado queda. Ellos trabajan durante mucho más tiempo la vestimenta pero también se llevan disfrazando casi desde la cuna y la pasión por las máscaras es parecida.

UN REFERENTE

El estilista Paco Gallego nació en Vilaza, al lado de Verín. Con este ADN es lógico que al llegar a Ourense a los 18 años se convirtiese en uno de los principales referentes del Carnaval. Lleva ya 28 desfiles. La carroza en la que también se sube Manuel Varela, dueño de una agencia de modelos, ha ganado el concurso en varias ocasiones. Hace seis años los dos fueron pregoneros y ahora son imprescindibles para entonar la cabalgata del domingo. Ellos corren con los gastos de los trajes, uno por cada día de fiesta, y el Concello paga la carroza que abre el desfile. "Este año vamos a ir de corte del faraón. Va a ser un espectáculo", desvela Gallego. Serán más de 50 personas desarrollando una coreografía muy currada para que todos se suban al carro del Entroido.

En septiembre comienzan a preparar la vestimenta y con el coste "podrías pagar unas buenas vacaciones, no te digo más", comenta Gallego. Un experto como él recomienda que "para tener éxito estos días lo mejor es que un hombre se vista de mujer, siempre triunfa". Manuel Varela se disfraza desde que tiene "uso de razón", aunque, como el caso de Carballido también pudo ser antes, porque sin él el desfile sería completamente distinto, como si faltase Casiano en el casco vello. "En Muiños se disfrazaba hasta la Guardia Civil durante la dictadura", explica. "Ésta es la fiesta totalmente sensorial, es la fiesta de los cinco sentidos". Los mismos que él le pone para elaborar cada traje. "Es más importante la imaginación que el dinero". Su vestimenta nunca pasa desapercibida, aunque a veces tiene más éxito su ausencia .

DISFRAZ VIRAL DE ‘FEMEN'

Hace dos años vio en la tele a unas militantes 'Femen' rusas realizar una protesta y se le encendió la bombilla. "Me fui a ver a Paco Gallego, le pedí un tanga, hice unas pintadas y fue un éxito. Fue el más barato en los 60 años que llevo". El vídeo de sus bailes se convirtió rápidamente en viral. "Y no pasé frío como me preguntaron muchos". El truco para alguien que quiera recoger la idea es no parar de bailar ni de moverse en toda la noche.

Casiano lleva mucho Carnaval en sus carnes. "Hace 28 años diseñé un vestido de tiras y hace poco le vi a Cristina Pedroche uno parecido", bromea. Acabó de fisioterapeuta pero a veces duda de si se tendría que haber dedicado al diseño. Él, que también fue pregonero y rey del Entroido, es partidario de que no se encorsete la celebración con desfiles o actos programados. "Yo soy de los que creo que el Entroido no hay que organizarlo. El Concello sólo tendría que poner música en la calle y poco más, el Entroido tiene que extenderse por todas las calles de la zona vieja". Casiano dice no conservar anécdotas porque "del pasado me olvido, sólo pienso en lo que va a pasar la noche siguiente". Siempre hacia delante, siempre mejor, o casi.

Ourense es Entroido y cuando no existe se recupera o se inventa. En As Eiroás, Lois Pardo recuperó cuando era presidente de la asociación de vecinos, la boda de A Pita, mote por el que los mayores recordaban a Gumersinda, viuda que se quería casar con Antonio, también viudo, sin pagar el convite a todos los vecinos. La idea surgió en 1997 y al año siguiente ya estaban celebrando un Entroido que puede reunir a unas 500 personas. Éste contarán con un invitado como el presidente estadounidense Donald Trump.

Si en As Eiroás se recuperó una tradición, en A Ponte se inventó. Hace 14 años en un bar, en dónde si no, José Alberto Pérez Gutiérrez y unos colegas pensaron que ellos no podían ser menos que el centro habiendo sido Concello hasta los años 40 del siglo pasado. Y como la iglesia está consagrada a Santiago, crearon la Cofradía Frei Canedo de A Ponte. Cuenta con 60 cofrades. El lunes, día grande, esperan a más de 600 personas en un desfile irreverente como el Entroido. Es algo muy serio.