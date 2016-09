Avión ha sido el Ayuntamiento en donde el PP ha obtenido el mayor porcentaje de votos y en donde siempre ha logrado buenos resultados ¿a qué se debe?

Era algo esperado porque habitualmente tenemos ese apoyo a la candidatura que represento y, además, se han logrado los objetivos que teníamos: Que Feijóo fuese presidente y que Ourense lograra el apoyo mayoritario. Quiero pensar que los buenos resultados en Avión se deben en parte a la labor del gobierno local. La gente es de centro-derecha, conservadora, y pienso que está satisfecha con el trabajo que hacemos.

¿Ha influido el programa en estas elecciones?

Mucha gente ni lee los programas y la oposición habla del nuestro, pero en algún caso yo no he visto el de ellos por ningún lado. La gente sabe que hemos pasado por una situación complicada con la crisis y aprecia que se haya sabido mantener el bienestar sin que se haya derrumbado como en otros sitios. Otros grupos tienen planteamientos muy nacionalistas y populistas y en este pueblo de emigrantes, todos nos sentimos gallegos y españoles. Además, después de Zapatero, el PSOE no tiene credibilidad, se ha inclinado hacia la izquierda y a la gente no le ha gustado.

¿Cómo valora los resultados en Ourense y Galicia?

Ha sido un resultado muy satisfactorio conseguir una mayoría absoluta cuando no se produce en ningún otro sitio de España y, además, por tercera vez. También fuimos de las pocas provincias que crecimos en porcentaje y en número de votos.

¿Tiene mucho peso el voto emigrante en Avión?

No suele ser significativo, es residual, ya se ve que las solicitudes son escasas.

¿Considera significativa la abstención?

Todo lo contrario, a pesar de estas fechas en que mucha gente ya se ha marchado a México y otras familias van a pasar allá las Navidades, hemos aumentado la participación, y hemos alcanzado un número de votos importante.

¿Acabará Núñez Feijóo este mandato en Galicia?

Se ha comprometido a ello, aunque lo que pase mañana no se sabe. Lo ha dicho alto y claro, pero es evidente que es un buen candidato para Madrid, además de un presidente muy bueno que ya tenemos.

¿Cómo piensa que se resolverá la situación en Madrid?

Me imagino que algunos tendrán que pensar en el bien del país y desbloquear la situación. El presidente sigue manteniendo el planteamiento de una gran coalición y el PSOE debe replantearse su postura.