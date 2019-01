Antonio Paz será el candidato del PP en Taboadela

José Antonio Paz Prieto será el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Taboadela. Asume el reto de sustituir a Manuel Gallego, el actual alcalde de la localidad y el regidor que más tiempo estuvo al frente de un Concello.

Antonio Paz llegó al ámbito municipal en el presente mandado como concejal y ahora asume el reto de encabezar la candidatura popular para las próximas municipales.

En su proyecto, varios objetivos: "activar o polígono do Val da Rabeda, sen esquecer as infraestruturas básicas necesarias para o día a día da poboación ou, por exemplo, dotar á capitalidade municipal dun velorio do que carece.

Afirma también que a las personas que le acompañen les pedirá "traballo, traballo e traballo".

Adiós al alcalde más veterano

Se va el alcalde más veterano de toda Galicia, en el poder desde 1972, Manuel Gallego Vila. El regidor de Taboadela, solo seguido de cerca por el de Beade, lleva 47 años en poder y no se presentará a la reelección en mayo.

El alcalde más veterano de Galicia, de 82 años, accedió al poder con Franco todavía en el poder, y ganó todos los comicios con formaciones como Coalición Galega, Coalición Progresista Galega, Centristas de Galicia y, finalmente, el PP.