Anulada una multa de drogas por discrepancia en los análisis

Una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo 1 de Ourense acaba de anular la multa por infracción grave de 1.000 euros y los seis puntos detraídos en el carné de conducir de R.P.A., un joven vecino de la ciudad que había dado positivo a varias drogas en la prueba de saliva que le practicó la Policía Local el 3 de mayo de 2017, sobre las once de la noche, tras verse implicado en un accidente de tráfico.

Aunque el drogotest no favoreció al implicado, este último acudió al CHUO acompañado de los agentes en ambulancia porque pidió una analítica de contraste.

Los análisis de orina y sangre realizados en el servicio de urgencias del hospital arrojaron un resultado negativo. También se le tomó una muestra más para ser remitida al instituto de ciencias forenses Luis Concheiro de Santiago. En este caso, volvió a dar positivo.

La letrada del recurrente, Celsa Rivo, argumentó en su demanda ante el Contencioso para anular la resolución sancionadora que el aparato, del que no se acreditó su homologación, no hizo una medición correcta y no se respetó el protocolo de custodia del análisis de sangre que las autoridades con competencia en Tráfico realizan para contrastar. En el pleito, la Administración contraatacó con el hecho de que existen pruebas que dieron positivo a la presencia de

drogas en el organismo: el drogotest (muestra de saliva) y la analítica realizada de oficio por el Concello para ratificar el test indiciario. Por su parte, el joven aportó un informe de alta de urgencias

en el que figuraba un resultado negativo de la analítica en drogas de abuso. Si bien los agentes decían que ese análisis no fue realizado delante de ellos.

Recuerda la magistrada que en el ordenamiento sancionador rige la presunción de inocencia y, en este caso, "no se obtiene la convicción íntima de que el demandante es responsable de la infracción por la que fue sancionado".

La sentencia destaca que no se quedó demostrado con certeza la presencia de drogas en su organismo, "por las imprecisiones advertidas y la discrepancia entre los análisis", para avalar la medida sancionadora adoptada.

Así es la actual legislación

Desde el punto de vista administrativo, se castiga la mera presencia de drogas en el organismo de conductor, dejando para el tipo penal -artículo 370.2 del Código Penal- la sanción por la conducción bajo la influencia de drogas.

El artículo 14 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que no pueden circular los conductores con presencia de drogas en el organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción.

La actual normativa considera infracción muy grave, cuando no sean delito, conducir con tasas de alcohol superiores a las reglamentarias o con presencia en el organismo de drogas.