Aparece un mural gótico detrás del retablo de Cudeiro

La iglesia de San Pedro de Cudeiro dejó al descubierto estos días un mural realizado en temple y de apariencia gótica que se escondía desde hace siglos tras las tablas de su retablo. Fue en la fase final de la restauración de este importante retablo barroco del siglo XVIII, cuando la retirada de una hornacina dejaba al descubierto un mural de San Juan Bautista con sus atributos, de aproximadamente tres metros de ancho y datado entre el siglo XIV y XVI.



La restauración del retablo tras el que apareció el mural está financiada por la Xunta y desarrollada por la empresa viguesa Acanto Construcción e Restauración, la que hizo el hallazgo que hoy será examinado por un inspector de Patrimonio para evaluar su posible recuperación y documentación. "Tíñamos que desescombrar a parte traseira, revisar os ancoraxes e facer algún reforzo e a única maneira de acceder era desmontando a fornacina central. Foi ao desmontala cando descubrimos os restos das pinturas murais", explicó la técnico restauradora Almudena Salgado.



A pesar de que el mural cuenta con faltas por los "picados" para la colocación del retablo y lo que se cayó por el deterioro, se conserva una parte importante en la que se puede ver "a imaxe de San Xoan Bautista e decoración vexetal cerrando compartimentos e espazos", describió Salgado, que añadió que "está realizado en temple, con liñas bastante simples e cores planos", algo que les lleva a pensar que "podría ser gótico e datado entre o século XIV e XVI".



A partir de ahora, se hará una valoración de las pinturas, el estado y las reparaciones que necesitaría. "Estamos a esperar que haxa unha partida para cubrir ese traballo", explicó la técnico, que aclaró que el retablo va a quedarse donde está y las pinturas no se verán, pero quieren documentarlo y que "se conserve", ya que tiene un "gran riesgo de desprendimiento".



El otro retablo de la iglesia parece esconder más pinturas, que, por el momento, no se descubrirán al no estar planificada su restauración.