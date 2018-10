La apertura del albergue de peregrinos de Ourense, previsto para 2017

La apertura del albergue de peregrinos de Ourense, en el que la Xunta ha invertido cerca de 700.000 euros y que se preveía finalizado en 2017, está pendiente del proceso de encomienda de su gestión a la Sociedad pública del Xacobeo y de solo "unos detalles".

La directora xeral de Turismo, Nava Castro, así lo ha afirmado, ante la pregunta formulada en la Comisión de Industria, Energía, Comercio y Turismo por la diputada del BNG Noa Presas, que manifestó su "decepción y preocupación" ante el retraso de una infraestructura situada en el casco histórico de Ourense, en la rúa de A Barreira.

Tras recordar que "el alcalde y la Xunta decían que antes de finales de 2017 estaría operativo", Presas acusó al gobierno autonómico de practicar "bastante oscurantismo" y que, pese a "todos los posados publicitarios", se siguen "viendo pocos resultados".

Nava Castro ha negado que haya existido "oscurantismo" y ha atribuido los posibles retrasos al hecho de tratarse de un edificio histórico, pero ha comprometido que "restan ya solo unos detalles para que el albergue sea una realidad", después de que las obras ya estén "completamente terminadas y recepcionadas".

Ha apuntado que ahora solo quedarían ahora pendientes los trámites técnicos y administrativos. Al no poder el Ayuntamiento ceder la gestión a la Sociedad Anónima del Xacobeo cederá el albergue a Turismo de Galicia y después Turismo lo encargará a través de encomienda a la Sociedad. Se convertirá, con su apertura, en "uno de los albergues más emblemáticos", que "llegará a tiempo para el Xacobeo 2021".

Daniel Vega: el presidente de la Mancomunidad de A Mariña, un "vago solemne"

La intervención de Nava Castro en la Comisión también ha girado en torno a la pregunta formulada por el diputado del PP Daniel Vega Pérez, sobre la solicitud de la Mancomunidad de Ayuntamientos de A Mariña de ayudas a entidades para la mejora de infraestructuras turísticas para el año 2018.

La directora xeral de Turismo ha recordado que a estas partidas la Xunta destinó 2,8 millones de euros de fondos propios, que permitieron la concesión de 107 ayudas. En el caso de esta Mancomunidad se solicitó una cuantía para la señalización de rutas de senderismo, para lo que se aprobó una "subvención de 38.210 euros", si bien después la entidad presentó "renuncia expresa a la solicitud".



Ante este dato, el diputado `popular` cargó contra el presidente de la Mancomunidad, el también alcalde de Burela, el socialista Alfredo Llano, del que dijo "que lleva como apellido el de vago, la vagancia absoluta, el descuido, el no trabajar en defensa de la Mancomunidad" sino "usar la Mancomunidad para estar en un sillón para usarla desde un punto de vista electoral y con discurso de política torticera para atacar a la Xunta".



Criticando a quienes "confunden partido político con administración" ha agregado que "hay un presidente -de la Mancomunidad--, que la usa como arma política". "Que pidan una subvención y renuncien dice mucho de un presidente que es un vago solemne", concluyó.



Ante esto, el diputado socialista Abel Losada le solicitó que retirase el calificativo de "vago" para cualquier responsable de un puesto público, ante lo que reiteró sus manifestaciones: "Falta de trabajo, significa ser un vago, no, no la retiro".