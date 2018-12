La aplicación de las “zonas 30", necesaria en centro y barrios

La consecución de un nuevo modelo de movilidad es uno de los principales retos de futuro a los que se enfrenta el Concello de Ourense, que ha estado trabajando durante los últimos meses en el diseño de su hoja de ruta a través del proyecto "Móvete por Ourense", que entre otras cuestiones fija el objetivo de que sea norma fijar la velocidad máxima de las vías urbanas en 30 kilómetros por hora, algo que el Gobierno de España quiere obligar a realizar por ley a partir del próximo año en las calles de un carril y de sentido único, según indicó el lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una medida con el claro objetivo de hacer más protagonista al peatón y prevenir atropellos.

"A una velocidad de 50, el riesgo se multiplica para las personas", explica el portavoz de Stop Accidentes, Benito Bouzada, que lidera uno de los colectivos que están siendo más beligerantes con la necesidad de aplicar medidas para contener la velocidad de los vehículos, algo para lo que el edil de Infraestructuras, José Araújo, va en la línea de la apuesta realizada por el Concello.

"É a idea que estamos a aplicar, parece que imos por diante das leis que prepara o Goberno en Madrid. Nós queremos máis alá, expandiar a "zona 30" salvo naquelas rúas que precisarían unha maior fluidez", comenta Araújo

Los deberes que aparecen en Ourense para cumplir la norma que quiere implantar el Gobierno central tienen como escenario tanto el centro como los barrios. Así , en la denominada "almendra central", donde se prevé que haya una circulación solo de vehículos contaminantes a mediados de la próxima década, permanecen calles con una velocidad máxima de 50 kilómetros como Bedoya, Concordia, Valle Inclán, Ramón Cabanillas o Concejo.

Mientras, en O Couto, los diferentes viales entre Ervedelo y la rúa Remedios también se verían afectadas, pero también otros viales como Jesús Soria o Antonio Puga. No faltan ejemplos tampoco en A Ponte, con calles como Ribeira de Canedo o Mercado, O Vinteún, con Río Mao o Río Xares, entre otras, o San Francisco.

A excepción de tramos puntuales, que coinciden con la presencia de centros educativos en sus inmediaciones, todavía sigue vigente la velocidad máxima de 50 kilómetros, como recoge la ordenanza municipal de tráfico en su articulado.

Ejemplos

Para Stop Accidentes, sin embargo, reducir las "zonas 30" a vías de un solo carril es poco ambiciosa. "Entendemos que puede abarcar más, debe ser más amplio y no es ninguna utopía. Además, no es cuestión solo de poner una señal, sino que hay que caminar hacia medidas estructurales que contribuyan a hacer protagonista al peatón y a ganar seguridad", expone Benito Bouzada, que invita a los responsables políticos a "ya no ver a Pontevedra, sino a mucho más cerca, en Seixalbo".

En este núcleo histórico disfrutan desde hace casi una década de una "zona 30" que ha puesto en el centro al peatón, como así apunta el presidente de la asociación San Breixo, Xosé Carballido, que alaba las bondades de la decisión. "É todo máis fácil, gañas en convivencia, reduces riscos e a xente está contenta. Penso que é cuestión de vontade, ver que se vas no coches non es o amo", indica Carballido, que destaca que "a xente segue respetando todo á perfección".

La rúa Alejandro Pedrosa, ya cortada para su mejora

El Concello de Ourense procedió en la mañana de ayer al cierre al tráfico rodado de la rúa Alejandro Pedrosa, en el barrio de O Vinteún, para acometer obras de reposición del firme de la calzada, que presentaba un importante deterioro.

Los trabajos tienen lugar entre los números 25 y 79 de la calle y se prolongarán hasta el próximo viernes, según explicaron fuentes municipales.

La Policía Local estuvo presente a lo largo de la jornada en la zona para explicar los itinerarios alternativos a los conductores que pretendían circular por este vial de O Vinteún.