Aprobada una modificación de crédito para pagar al equipo redactor del PXOM

La modificación de crédito para pagar al equipo redactor del plan de urbanismo fue aprobada por los votos a favor de los ediles populares y socialistas, las abstenciones de Ourense en Común y los votos en contra de Democracia Ourensana. Esta ampliación de crédito irá destina a pagar una modificación en el proyecto de urbanismo.

En el primer turno de palabra, Martiño Vázquez Mato explicaba que "inicialmente íamos votar a favor. Pero despois, da rolda de prensa de onte que dice que a proposta de pago vai avalada con todos os informes. Esto é unha media verdade. Non entendo como non se introduciu unha cláusula de modificación como se fai noutros plans de urbanismo"

El portavoz socialista, Vázquez Barquero, expuso que "Estamos especialmente molestos co procedemento coa señora Morenza, xa que vostede dixo que había un acordo previo e non foi así. Votaremos a favor, porque é o que toca. Señora Morenza non actúe como voceira do PSdeG, o portavoz son eu".

La primera intervención de Gonzalo Jácome en el pleno de noviembre no dejó indiferente a nadie: "Para que conste en acta, nos entregaron una información sobre 12 millones de euros. Es más presupuesto que el que tienen el resto de concellos de Ourense. El mayor acto de dictadura. Me parece la mayor tomadura de pelo, porque no tenemos ni un minuto para mirar o estudiar esta información que nos entregaron antes del pleno. Esto es como una historia de los Simpson. Homer tenía un elefante en casa y le cobraba un dólar a los vecinos por montarse encima. Cuando se dio cuenta de que la comida del animal era muy cara fue junto a los vecinos para pedirle más dinero. Unos tipos nos meten un clavo por hacer el plan de urbanismo y ahora nos mandan una factura que si lo miramos en pesetas son 15 millones. Con esta cuantía, se podería contratar a tres arquitectos. Me parece una tomadura de pelo y nosotros no estamos de acuerdo".