Aprobado el registro de un control de entrada y salida de los empleados del Concello

Un "déjà vu" fue lo que se vivió en el salón de plenos del Concello de Ourense tras la presentación de la moción de Democracia Ourensana de aprobar un registro de control de entrada y salida de los empleados del Consistorio. El grupo de Gonzalo Jácome, con él como portavoz, llevó de nuevo la medida tras proponerla en enero de 2014 y en septiembre de 2015. En estas dos anteriores sesiones plenarias fueron aprobadas con el apoyo del partido popular, al que Gonzalo Jácome aclara: "Nos engañaron como chinos, porque no hicieron nada para el control de los empleados".

Ante esta afirmación, Flora Moure recalcó que "para eso están los jefes de servicio para controlar, además de otras funciones. Eso denota una falta de conocimiento de las áreas y las funciones del personal del Concello".

Por su parte, Vázquez Barquero recordó que "en setembro de 2015 aceptaron (por DO) a coartada do orzamento, porque era unha coartada señor Jácome. En 2014 introducíronlle unha enmenda (por el PP) da que nin eles mismos foron capaces de votar a favor". Ledicia Piñeiro expusó que "non é o mesmo os empregados que acadaron o seu traballo con esforzo que veñen motivados a traballar que outros que non tiveron que esforzarse é teñen que vir traballar. Non é a mesa motivación". Vázquez Barquero respondió: "Non é motivación señora Ledicia, é obrigación".

La moción propuesta por DO fue aprobada con 24 votos a favor (PP, PSOE y DO) y tres votos en contra que fueron los de Ourense en Común.