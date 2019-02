Aquilino Domínguez, la apuesta del PSOE para mantener Parada de Sil

El PSOE confirmó a Aquilino Domínguez como el vigésimo cuarto candidato de la agrupación en la provincia, en este caso para revalidar la mayoría en el Concello de Parada de Sil. El actual segundo teniente de alcalde ha sido elegido por la militancia en detrimento de la actual regidora, también del PSOE, Yolanda Jácome.

Domínguez subraya que se presenta a las elecciones "como vecino de Parada de Sil, quérolle moito o meu concello e quero seguir apostando pola transformación do mesmo que comezou en 2007 ca chegada de Paco Magide a alcaldía, o que supuxo un antes e un despois na xestión dun concello que camiñaba rumbno a desaparición e que hoxe é un referente turístico".

En este sentido, avanzó que "seguiremos impulsando o turismo coma reclamo principal de Parada, pero tamén vamos a apostar por fixar máis poboación coa restauración de vivendas para rehabilitarlas co fin de darlle un uso social e atraer nova poboación, xa que consideramos que debe ser outra das nosas prioridades".

Por su parte, Yolanda Jácome, a la pregunta de si se presentará por alguna lista alternativa, apunta que "cuando haya algo firme, me pronunciaré". Al mismo tiempo, la aún regidora de Parada de Sil se reafirma en su valoración del pasado 9 de febrero, cuando se avanzó ya elnombre de Aquilino Domínguez como candidato en la reunión del PSOE provincial en Aixiña. "Non me vou porque me boten os veciños -como afirmaban desde la directiva provincial-, voume porque me botan os compañeiros", señalaba hace escasamente 10 días, cuando la decisión socialista ya era firme.