Archivada la causa por supuestos "enchufes a amigos" contra el portavoz socialista Francisco Fraga

La Audiencia de Ourense ha archivado la causa por supuestos "enchufes a amigos" que mantuvo imputado al portavoz del PSdeG en la Diputación de Ourense, Francisco Fraga, durante su mandato como alcalde de Piñor, tras una "larga investigación" motivada por una denuncia "falsa" del actual regidor de la localidad, José Luis González (Partido Popular).

Así lo ha informado el PSdeG-Ourense este jueves en un comunicado en el que afirma que la decisión de la Audiencia confirma la inicialmente tomada por el juzgado de instrucción de O Carballiño que, "desde un primer momento, negó la existencia de delito alguno en el proceder de Fraga durante su mandato".

De este modo, ha incidido en que el auto "tumba por completo todas las falsas acusaciones y falacias vertidas por la plataforma vecinal constituida únicamente para presentar esta fraudulenta denuncia", de la que forman parte el actual alcalde, varios concejales del Partido Popular y miembros del BNG.

Tras esta resolución favorable, el portavoz socialista en la Diputación de Ourense exige la dimisión del alcalde José Luis González, y del teniente alcalde de la localidad, "sin esperar más tiempo para que marchen para su casa".

Así, ha insistido en que, "ya no solo se trata de una nefasta gestión del ayuntamiento en tres años, sino de recurrir a lo peor de la política y al todo vale para su beneficio". "Piñor no merece tener a estas personas al frente" --en su consideración--, "que se marchen a su casa si les queda algo de dignidad e integridad".

Utilización de las acusaciones "sin escrúpulo"

Durante su intervención, Francisco Fraga ha recordado el inicio de los hechos, "hace casi cuatro años, meses antes de las pasadas elecciones municipales". En ese momento, tal y como ha apuntado, se había presentado una denuncia penal en la que se le acusaba de "prevaricar", es decir, de "enchufar a amigos para trabajar".

Así, ha acusado a los medios de comunicación de realizar una amplia difusión del asunto, que hizo que este fuese "muy sonado". En concreto, ha aludido a la TVG, que posicionó su imagen en los informativos para toda Galicia, según ha subrayado; así como a las ediciones gallegas de varios periódicos.

Sobre esta situación, Fraga ha considerado que "las acusaciones fueron utilizadas como munición, sin escrúpulo alguno", ya que "estaban próximas las elecciones municipales".

Resolución de la causa

Por todo aquel revuelo, el portavoz socialista de la Diputación de Ourense ha manifestado su deseo de que los medios "trasladen a la sociedad que, después de casi cuatro años de calvario" para él y su familia, el proceso judicial "ha finalizado de forma favorable".



De este modo, ha asegurado que "se decreta el archivo del proceso iniciado tras no apreciar delito alguno", después de una "larga instrucción que pasó por la mano de hasta cuatro jueces" y "en la que se revisaron todos los años de mandato como alcalde" --desde 2003 hasta 2015--.

En este sentido, Fraga ha apuntado a la "revisión de cientos de expedientes de contratación y miles de folios", con "tomas de declaración a los dos secretarios municipales" que tuvo durante su mandato y a "20 personas que no fueron seleccionadas en procesos de contratación" del ayuntamiento.

Imputado antes de tiempo y amenazas

Respecto a su estado anímico durante el tiempo que duró la causa, Francisco Fraga ha incidido en que lo pasó "mal", porque "sabía que la denuncia no tenía fundamento ninguno", sino que "era para manchar la honra e imagen como político" y para apartarle de la alcaldía.



Por ello, ha asegurado que en aquel momento "les valió" y que la oposición montó su argumentario sobre esa denuncia, "sin importarle que no estuviese imputado durante los propios días de la campaña".



Además, el portavoz de la Diputación de Ourense ha comunicado que "no solo fue eso", porque su familia --en especial su padre--, "al margen de la política, tuvo que escuchar de todo", desde "amenazas hasta injurias".

Agradecimento a su abogada

Durante su exposición, Fraga también ha agradecido "especialmente" a su abogada la "magnífica labor de defensa" realizada, y por haberle hecho "confiar en la justicia, respetar sus tiempos" y concienciarle de que "más allá de la cuestión política de la denuncia debía hacer todo lo posible para demostrar la inocencia".

Al respecto, ha señalado que en la actualidad "la presunción de inocencia muchas veces se vuelve presunción de culpabilidad", y obliga a "rebatir todas las acusaciones infundadas que en vez de buscar justicia buscan causar daño".

Exigencia de responsabilidades

Asimismo, Francisco Fraga ha apuntado a la "necesidad" de "pedir responsabilidades" sobre el acta de constitución de la plataforma que lo denunció, a la que tuvo acceso cuando fue imputado.

De este modo, ha asegurado que "todas" las personas que integraban la `Plataforma cívica de Piñor`, "a excepción de una, fueron en listas políticas contrarias" a la suya, incluido "el que hoy es alcalde" y "otros tres concejales", al igual que miembros del BNG.

Además, el motivo de la creación de esta asociación, según ha explicado, era "demostrar la falta de inversiones en el Ayuntamiento de Piñor", debido al "enchufe de demasiados amigos" y la "oposición del alcalde a las inversiones en deporte".

Antecedentes del conflicto

Por otra parte, Fraga ha recordado que los conflictos con el actual alcalde de Piñor arrancan en el año 2011, "cuando contaban ganar las elecciones y no las ganan", por lo que, "desde aquella, trajeron la mentira, la difamación y el todo vale" a la localidad, "sin reparo ninguno en hacer una utilización política y partidista de la justicia".



Finalmente, ha realizado un llamamiento a todos los vecinos "que actúan de buena fe, y que son la inmensa mayoría", a que "pongan fin a este tipo de políticas" y "no se dejen engañar de nuevo", ya que "avisados están para que sepan quién es cada quién".



Asimismo, el portavoz socialista ha solicitado explicaciones a la plataforma denunciante para todos los vecinos de Piñor sobre "de dónde salió el dinero para la fianza que tuvo que adelantar" en su constitución, y "si esta tiene que ver o no con los donativos que pidieron para construir un campo de fútbol del que nada se sabe". Al respecto, ha incidido en que la cuenta de la que sale la fianza pertenece a una asociación deportiva de la localidad.

Pormenores del proceso

Por su parte, la abogada del Francisco Fraga, Rita Alén, ha indicado que se trató de "una instrucción muy larga", con una denuncia en diciembre de 2014 a partir de la que "se examinaron más de 4.000 folios, autos que rondan más de 20 folios y material documental de todos los expedientes de contratación de personal del Ayuntamiento de Piñor desde 2002 hasta 2015".



Así, ha asegurado que "este amplio documental fue examinado con lupa" y "el Ministerio Fiscal pidió al azar el interrogatorio de 20 testigos, trabajadores que se habían presentado al proceso de selección" de algún puesto laboral en la localidad.



De este modo, tras ponderar "todas las pruebas, las testimoniales y documentales, durante tres años", según ha apuntado Alén, la jueza instructora de la causa ha resuelto que "no existe ninguna actividad en Francisco reprochable penalmente o que sea delito". Por ello, la abogada ha insistido en que "existieron procesos de selección que cumplieron con los requisitos legales", tan solo "con alguna irregularidad administrativa, no penal".



En definitiva, ha explicado que este auto de archivo "fue confirmado por la Audiencia de Ourense el pasado 28 de junio", y "viene a decir que no existe ninguna conducta arbitraria con contexto penal". Así, asegura que se trata de "una resolución satisfactoria" por la que están "muy contentos".