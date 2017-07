El arte de la cocina ourensana

De espíritu inquieto, Miguel González fusiona tradición y vanguardia con una base de la mejor materia prima, haciendo posible la creación de nuevas recetas que conquistan en y por todos los sentidos. Ahora, acaba de alzarse con el premio al Mellor Cociñeiro de Tapas de Galicia en la Gala Show Cooking que organiza Turismo Galicia con su "Vieira de outono", un paso más a un largo recorrido que le ha llevado a compartir fogones con Pedro Subijana, en Akelare en San Sebastián, Karlos Arguiñano en Zarautz o Jacques Maximin en Niza. Dejémonos seducir por el placer de la comida de la mano de Miguel González.

Además del premio como Mellor Cociñeiro De Tapas por Galicia en la tercera edición de la Gala Show Cooking ¿qué se trae del evento?

Una magnífica experiencia con compañeros de profesión y gente a la que respeto enormemente, la tranquilidad de saber que he dejado a Ourense donde se merece estar y que Ourense seguirá siendo una referencia gallega muy destacada en cuanto a la elaboración de pinchos y tapas.

Echando la vista atrás, ¿cuáles son los primeros recuerdos que guarda relacionados con la cocina?

Cierro los ojos y me veo cocinando para mi familia las recetas de mi madre mientras veía el programa "Con las manos en la masa" de Elena Santonja. Son momentos que guardo con especial cariño imposibles de borrar y que llevan parejos muchos significados.

¿En qué momento se dijo “quiero ser cocinero"?

Creo que fue decisivo un evento gastronómico celebrado en Intxaurrondo, en el que cocinábamos juntos todos los chefs de Akelare, Arzak, Mugaritz y Berasategui. Aunque tan solo pensar la posibilidad de poder hacer feliz a alguien cocinando una creación propia me hubiese llevado a ello.

Para usted, y atendiendo a una frase hecha, ¿un cocinero nace o se hace?

En mi caso creo que me hice, lo que no sé es si nací exclusivamente para cocinar, ya que siempre ha habido otras profesiones que no me importaría ejercer...

¿Qué significa la cocina en su vida?

Ahora mismo, mi profesión, mi hobbie y mi pasión. Tras los fogones me siento "en mi salsa", nunca mejor dicho (risas).

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?

Que un cliente salga satisfecho con mi trabajo y vuelva.

¿Considera que el trabajo de cocinero está suficientemente valorado?

A nivel social está en el nivel adecuado, A nivel económico habrá casos en los que el trabajo, estrés, esfuerzo y dedicación al que está sometido un cocinero, no haya dinero que lo pague.

¿Cómo cree que ha cambiado este mundo en los últimos años? La televisión también ha hecho su mella...

Ha evolucionado muchísimo en grandes masas de cocineros y de creación de la cultura gastronómica. El hecho de saber la técnica que emplea cada cocinero del mundo en cualquier momento hace que tengas una visión del nivel en el que estás y te exijas más día a día para poder estar en sintonía con la evolución culinaria y gastronómica.

Por supuesto, tanto para bien como para mal... Desde el punto de vista de que los programas de televisión están diseñados en un alto porcentaje para ser realitys, y eso hace que se tergiverse un poco la realidad de la profesión.

Cocina de vanguardia VS cocina tradicional ¿qué opina?

Hoy en día las dos son necesarias y, es más, deben ir de la mano. La vanguardia sin sabor no tiene sentido, y la tradicional sin cuidar el exceso de grasas y puntos de cocción tampoco sería muy saludable.

La preocupación por un estilo de vida más sano, ¿cómo se integra con la cocina actual?

En todos los aspectos, de hecho la pirámide alimenticia y la dieta mediterránea está presente hoy en día en la mayoría de los restaurantes que, estén concienciados de que debemos de dar al cliente, platos sanos y equilibrados.

¿Qué opina de la cocina gallega y su materia prima?

Hace 15 años la gente siempre tenía una frase para definir a la cocina gallega: “el mejor producto pero lo estropean en las cocciones”. Eso ahora ya no pasa y la cocina gallega es respetada y envidiada a nivel mundial.

En cuanto a la materia prima, no ha dejado de ser la mejor en cuanto a calidad. Lástima que el ser humano tarde tanto en darse cuenta de las auténticas aberraciones y “descuidos” que está cometiendo con la naturaleza, y que el afán de producción y de beneficios económicos en muchos casos haga que estén destruyendo el sello y la identidad del producto auténtico gallego.

¿Algún secreto para ser un buen cocinero?

Constancia, dedicación, sacrificio, responsabilidad, paciencia, disciplina, educación, limpieza y afán de superación, creo que son claves para poder hacer frente a esta profesión.

¿Y algún consejo para alguien que quiera dedicarse a la cocina?

No soy muy dado a dar consejos al aire, prefiero conocer a la persona que me los pida y saber si realmente le puedo ayudar, en base a mis experiencias o no. Dar consejos es gratuito y no es señal de veracidad absoluta.

¿Cuáles son sus siguientes pasos?

Entre el 19 al 28 de agosto estaré en Enbiga, Encuentro Bioceánico Gastronómico como invitado, el único chef español y europeo. Es un evento cerrado que nos lleva a recorrer Chile y Argentina y en el que participan 40 medios de todo el mundo, Tour Operadores y chefs de todo el mundo.