Asinado no Concello un convenio para achegar o comercio local ao mundo dixital

No Salón de Plenos do Concello de Ourense se asinou o convenio de colaboración entre o propio goberno local, a Escola de Organización Industrial (EOI) e Orange para a formación e o apoio ao emprendemento baseado na innovación. Con él, se puxo en marcha o programa 'Sé Digital' que é un programa de formación online que está deseñado para desenvolver habilidades dixitais entre os cidadáns e contribuír á transformación dixital das empresas, así como para o desenvolvemento do ecosistema dixital municipal. Os que queiran, se poden apuntar a partir de hoxe a este curso no que a inscripción é gratuíta e que terá unha duración de 20 horas lectivas.

Na firma estiveron o alcalde da cidade, Jesús Vazquez, e representantes de Orange, Óscar Aragón, e da Escola de Organización Industrial, Jaime Moreno. Para o alcalde da cidade este convenio é unha “oportunidade gratuíta e aberta para todos os cidadáns, para o desenvolvemento do tecido económico da cidade”, especialmente “nesta cidade con tradición de comercio e comercio tradicional”.

Tamén asistiron á presentación representantes do CCA Ourense centro, do CC Ponte Vella, da Praza de Abastos, da Federación de Comercio e da Cámara de Comercio.